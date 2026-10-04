Flávio Bolsonaro celebra su victoria en Brasil y asegura que el país busca un cambio profundo

Buenos Aires, 4 octubre (NA) – Flávio Bolsonaro, el senador del Partido Liberal, se alzó con la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, superando a Luiz Inácio Lula da Silva. En sus declaraciones, destacó que Brasil "quiere un cambio" y consideró que este resultado marca "el fin de la era del PT", el partido de los Trabajadores que actualmente lidera el mandatario.

Bolsonaro dio un golpe de autoridad en la jornada electoral, aunque ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría necesaria para evitar un balotaje. Con más del 99% de los votos escrutados, el senador acumulaba el 47,11% de los votos, mientras que Lula se quedaba en un 45,06%, según los datos oficiales al cierre de la votación.

"Brasil quiere un cambio. Esa es la lectura. Estoy muy feliz con los resultados en todas las regiones", expresó Bolsonaro, visiblemente satisfecho con el respaldo recibido.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro se prepara para enfrentarse nuevamente a Lula en una segunda vuelta programada para el próximo 25 de octubre. "Estoy muy feliz con el resultado de la primera vuelta y espero ser elegido presidente de la República", agregó en sus declaraciones.

Además, se mostró agradecido por el "voto de confianza" de los 56 millones de brasileños que lo apoyaron, afirmando: "No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio. Hay posibilidades reales de que en tres semanas Brasil dé una respuesta y muestre que quiere un Gobierno moderno, con menos ministerios, un Gobierno que respete la democracia".

En sus palabras, el líder opositor también dejó claro su distanciamiento de Lula, manifestando: "Estoy preocupado con el futuro de Brasil y seguiré comportándome de esa forma en las próximas tres semanas, hasta la segunda vuelta".

Agencia NA