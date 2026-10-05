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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 5 de octubre

Este lunes 5 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 11° y 22°. Se espera un cielo con nubes rotas y condiciones de viento moderado. La humedad se mantendrá en un 70%.

05/10/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 5 de octubre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el lunes 5 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes rotas, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°. La humedad se encuentra en un 70%, lo que genera una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, contribuyendo a un clima fresco.

El clima hoy lunes 5 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían llegar a los 3 m/s. La humedad, como se mencionó, se mantendrá en un 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. No se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA mostrará variaciones. Para el martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 12° y una máxima de 21°, con cielo cubierto. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 17°, con lluvias moderadas. El jueves 8 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el viernes 9 de octubre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 16°, también con lluvias ligeras. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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