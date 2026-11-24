Buenos Aires, 24 de noviembre (NA) -- Hoy se conmemoran 35 años desde la muerte de Freddie Mercury, el legendario cantante y compositor británico, quien se destacó como líder de la banda Queen y es considerado una de las personalidades más influyentes en la historia del rock y la música popular.

El artista, nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania, falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años en su hogar de Garden Lodge, en el barrio londinense de Kensington. Su muerte fue consecuencia de una bronconeumonía derivada del sida.

Tras mudarse a Inglaterra en 1964 y graduarse en diseño gráfico en el Ealing Art College, Mercury fundó en 1970 la exitosa banda Queen, junto a su compañero guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor. Un año después se unió el bajista John Deacon, completando así la formación que cambiaría el rumbo de la música.

La carrera de Mercury dejó un legado imborrable, con álbumes icónicos como A Night at the Opera (1975), News of the World (1977) y The Game (1980). Entre sus canciones más memorables se encuentran "Bohemian Rhapsody", que fue incorporada en 2022 al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, así como "We Are the Champions", "Somebody to Love" y "Don't Stop Me Now".

Uno de los momentos más destacados de su trayectoria en vivo ocurrió el 13 de julio de 1985, durante el festival benéfico Live Aid en el estadio de Wembley, donde la actuación de Queen, que duró aproximadamente veinte minutos, fue presenciada por más de 72.000 espectadores y una audiencia televisiva de 1.500 millones de personas.

A pesar de su enfermedad, diagnosticado con VIH en 1987, Mercury mantuvo en secreto su estado de salud durante cuatro años para seguir con su carrera musical. Sin embargo, su deterioro físico lo llevó a alejarse de las giras y de las apariciones públicas, lo que generó especulaciones sobre su salud.

Finalmente, el 23 de noviembre de 1991, un día antes de su muerte, el cantante emitió un comunicado a la prensa confirmando su diagnóstico. En sus palabras: "Siguiendo la enorme conjetura de la prensa de las últimas dos semanas, es mi deseo confirmar que he dado positivo en las pruebas de VIH y que padezco sida. Sentí que era correcto mantener esta información en privado hasta el día de la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado la hora de que mis amigos y seguidores conozcan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los que luchan contra esta terrible enfermedad en todo el mundo".

El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció en su hogar en Kensington, donde pasó sus últimos días, dejando un vacío en el mundo de la música que todavía resuena en las generaciones actuales.