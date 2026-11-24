Un grupo de investigadores de la Universidad de Basilea en Suiza identificó dos poblaciones de células cerebrales en ratones que se activan cuando los animales permanecen despiertos durante períodos prolongados. Estos hallazgos, publicados en la revista Nature, revelaron que la inhibición de estas células permitió a los ratones dormir un 70% menos que lo habitual.

El estudio, liderado por el profesor Alex Schier, se centró en entender cómo el cerebro regula la necesidad de sueño, un fenómeno conocido como "presión del sueño". A medida que los ratones se mantenían despiertos, la actividad de las células cerebrales aumentaba, lo que sugiere que estas neuronas son fundamentales para crear la necesidad de dormir.

Los investigadores analizaron patrones de actividad cerebral en ratones bajo tres condiciones: ciclos normales de sueño y vigilia, privación de sueño prolongada y recuperación del sueño. A partir de estas observaciones, identificaron regiones del cerebro cuya actividad variaba según el tiempo que los ratones habían estado despiertos.

Dentro del tronco encefálico, encontraron dos grupos de neuronas, denominadas neuronas GABAérgicas y serotoninérgicas, que se activaban progresivamente durante la vigilia y disminuían su actividad al momento de dormir. Al activar artificialmente estas neuronas, los ratones mostraron un aumento en la duración y profundidad del sueño, similar al que se observa tras una privación prolongada de sueño.

Por el contrario, al inhibir estas neuronas, los ratones durmieron significativamente menos y permanecieron alertas. "Estas neuronas no solo indican que un animal ha estado despierto, sino que son cruciales para promover el sueño", afirmó Schier.

Los resultados fueron sorprendentes, ya que al suprimir ambas poblaciones de neuronas durante un tiempo prolongado, los ratones durmieron aproximadamente un 70% menos que lo normal. Aún más notable fue que muchos de estos animales no mostraron los problemas de comportamiento severos que típicamente se asocian con la privación de sueño.

Este descubrimiento sugiere que las neuronas identificadas no solo afectan la cantidad de sueño, sino también la intensidad de la presión para dormir. En lugar de simplemente reaccionar ante el agotamiento, el cerebro parece utilizar circuitos neuronales específicos para regular activamente la necesidad de descanso.

Los investigadores esperan que entender estos circuitos pueda abrir nuevas vías para estudiar el sueño y sus efectos en el cuerpo. El primer autor del estudio, William Joo, mencionó que futuros estudios podrían revelar cómo estas neuronas se comunican con otras áreas del cerebro y qué procesos moleculares les permiten generar la presión del sueño.

En resumen, este estudio establece que las neuronas GABAérgicas y serotoninérgicas en el tronco encefálico se vuelven más activas durante la vigilia prolongada y desempeñan un papel esencial en la promoción del sueño. Comprender cómo el cerebro hace que el sueño sea cada vez más difícil de resistir sigue siendo un objetivo crucial en la investigación del sueño.