FOTO: Pronóstico del clima en Buenos Aires: lluvias y temperaturas variables esta semana

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha publicado el pronóstico del clima para esta semana de octubre, luego de un domingo caracterizado por un clima primaveral que siguió a las intensas lluvias del sábado. A pesar de las condiciones agradables iniciales, el organismo advierte que las lluvias volverán.

El lunes comenzará con condiciones óptimas, aunque se presentará nubosidad. La jornada estará marcada por un cielo mayormente nublado durante el día, que se tornará parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C de mínima y los 22°C de máxima.

Para el martes, se espera que el clima continúe en la misma línea, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que variarán entre 11°C y 21°C.

Sin embargo, el miércoles traerá un cambio significativo: se anticipa el regreso de las lluvias, con un cielo nublado y la probabilidad de chaparrones hacia la noche. Las temperaturas descenderán, partiendo desde los 11°C y alcanzando un máximo de 19°C.

El jueves presentará una mejoría en las condiciones, con cielo nublado pero sin precipitaciones, y temperaturas que fluctuarán entre 14°C y 18°C.

Finalmente, el viernes se mantendrá con un clima estable, caracterizado por nubosidad constante y una mínima de 14°C y una máxima de 19°C.