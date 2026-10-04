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Briatore admite que Alpine "no estuvo a la altura" tras la estrategia fallida en Sepang

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, calificó de "la peor decisión" la estrategia en el Gran Premio de Sepang, donde los pilotos no lograron sumar puntos.

04/10/2026 | 12:53Redacción Cadena 3

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Flavio Briatore.

FOTO: Flavio Briatore.

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El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, ha admitido que el equipo no estuvo a la altura ni tomó las decisiones correctas durante el Gran Premio celebrado en Sepang.

La escudería cometió un error en la estrategia al enviar al argentino Franco Colapinto y al francés Pierre Gasly a la pista con neumáticos de seco en condiciones de lluvia, lo que les dejó sin tracción en la salida y arruinó sus oportunidades de conseguir puntos.

Colapinto, que partió desde la posición 21, terminó en el puesto 13, y calificó la elección del equipo como "la peor decisión que se podía haber tomado", aunque destacó su buen ritmo una vez que el asfalto se secó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta; después había que arriesgar con los neumáticos lisos porque ya se había perdido la carrera. Íbamos muy lentos en comparación con los intermedios y había que esperar el auto de seguridad", comentó el bonaerense.

En tanto, la dirección de Alpine asumió la responsabilidad del error estratégico de manera colectiva, sin señalar culpables individuales.

La escudería reconoció el fallo táctico mediante un comunicado: "Fue una decisión tomada por varias personas, considerando las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia".

Este error le costó caro a la estructura francesa en su lucha por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.

Racing Bulls acumuló siete puntos gracias al séptimo lugar del australiano Liam Lawson y al décimo del británico Arvid Lindblad, ampliando la ventaja a 22 puntos (90 frente a los 68 de Alpine).

En el frente de la competencia, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la victoria desde la pole position, acompañado en el podio por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato de pilotos, y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

A pesar del revés, Briatore destacó que el rendimiento de los autos en condiciones de seco es prometedor para el final de la temporada.

Alpine buscará una pronta revancha el próximo fin de semana en el Gran Premio nocturno en el circuito callejero de Marina Bay, Singapur.

Lectura rápida

¿Qué admitió Briatore?
Reconoció que Alpine no estuvo a la altura en el Gran Premio de Sepang.

¿Qué error cometió el equipo?
El equipo decidió largar con neumáticos de seco en una pista húmeda.

¿Cuál fue el resultado para Colapinto?
Terminó en el puesto 13, partiendo desde la posición 21.

¿Cómo asumió Alpine la responsabilidad?
La cúpula del equipo asumió el fallo estratégico colectivamente.

¿Cuándo será la próxima carrera de Alpine?
El próximo fin de semana en el Gran Premio de Marina Bay, Singapur.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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