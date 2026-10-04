FOTO: Migraña: el 75% de quienes la padecen son mujeres y muchos la sufren por cambios hormonales

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se caracteriza por un dolor pulsátil intenso, generalmente localizado en un solo lado de la cabeza. Este malestar puede ir acompañado de síntomas como náuseas, vómitos y una sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Los episodios de migraña pueden durar desde horas hasta días, y el dolor puede ser tan severo que interfiere con las actividades cotidianas.

"Casi todos hemos experimentado un dolor de cabeza en algún momento, pero la migraña no es un simple malestar. Es un dolor intenso que suele aparecer durante la pubertad y afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años. De cada cuatro personas que padecen migraña, tres son mujeres, debido a la influencia de las hormonas", explicó el Dr. Daniel Gestro (M.N. 97.150), de la División Neurología del Hospital de Clínicas.

El especialista añadió: "Factores como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia y el uso de anticonceptivos pueden provocar o agravar las crisis de migraña. Aunque existe una predisposición genética, otros factores desencadenantes incluyen cambios bruscos de temperatura, luces brillantes, ruidos fuertes y olores intensos, como perfumes o sahumerios".

Según la Society for Women’s Health Research, tres de cada cuatro personas que padecen migraña son mujeres y una de cada 13 mujeres experimenta ataques de migraña relacionados con cambios hormonales durante su ciclo menstrual, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.