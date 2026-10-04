Migraña: el 75% de quienes la padecen son mujeres y muchos la sufren por cambios hormonales
Una de cada 13 mujeres sufre ataques de migraña desencadenados por cambios hormonales durante su ciclo menstrual.
FOTO: Migraña: el 75% de quienes la padecen son mujeres y muchos la sufren por cambios hormonales
Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- La migraña es un tipo de dolor de cabeza que se caracteriza por un dolor pulsátil intenso, generalmente localizado en un solo lado de la cabeza. Este malestar puede ir acompañado de síntomas como náuseas, vómitos y una sensibilidad extrema a la luz y al sonido. Los episodios de migraña pueden durar desde horas hasta días, y el dolor puede ser tan severo que interfiere con las actividades cotidianas.
"Casi todos hemos experimentado un dolor de cabeza en algún momento, pero la migraña no es un simple malestar. Es un dolor intenso que suele aparecer durante la pubertad y afecta principalmente a personas de entre 20 y 40 años. De cada cuatro personas que padecen migraña, tres son mujeres, debido a la influencia de las hormonas", explicó el Dr. Daniel Gestro (M.N. 97.150), de la División Neurología del Hospital de Clínicas.
El especialista añadió: "Factores como el ciclo menstrual, el embarazo, la menopausia y el uso de anticonceptivos pueden provocar o agravar las crisis de migraña. Aunque existe una predisposición genética, otros factores desencadenantes incluyen cambios bruscos de temperatura, luces brillantes, ruidos fuertes y olores intensos, como perfumes o sahumerios".
Según la Society for Women’s Health Research, tres de cada cuatro personas que padecen migraña son mujeres y una de cada 13 mujeres experimenta ataques de migraña relacionados con cambios hormonales durante su ciclo menstrual, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
¿Cómo reconocer una migraña?
Los síntomas más comunes son un dolor intenso, casi siempre localizado en un solo lado de la cabeza, que puede persistir desde unas horas hasta tres días. Generalmente, este dolor se acompaña de náuseas, vómitos y una intolerancia extrema a la luz y al ruido. En algunos casos, antes del inicio del dolor, se presenta el fenómeno conocido como "aura", que puede incluir ver luces extrañas, sentir hormigueos en el cuerpo o experimentar dificultades para hablar, según explicó el neurólogo.
Es importante consultar a un especialista cuando "el dolor es repentino y severo, si afecta siempre un lado de la cabeza, si se asocia con dolor localizado en un ojo, o si está precedido por trastornos visuales, hormigueos en el cuerpo o dificultades en el habla (aura). También se debe consultar si se presentan confusión, desmayos, o si la frecuencia o duración del dolor aumenta, o interfiere con las actividades diarias".
"Si el dolor de cabeza ocurre más de cinco veces al mes, es recomendable consultar. Existen tratamientos preventivos que pueden reducir la intensidad y la frecuencia de los ataques", advirtió el especialista. Además, señaló: "Es común que ante un dolor intenso se recurra a analgésicos de venta libre, pero es importante no abusar de ellos (no más de 10 días al mes), ya que pueden agravar el problema y generar más dolor. Un neurólogo puede prescribir medicamentos específicos que abordan el dolor de raíz, evitando la dependencia de los calmantes".
Recomendaciones para prevenir migrañas
Se sugiere realizar actividad física aeróbica (como caminar, trotar o andar en bicicleta) al menos cuatro veces por semana durante aproximadamente 40 minutos. También es importante evitar ayunos prolongados y mantener horarios regulares de alimentación. Se recomienda evitar la exposición a temperaturas extremas y a estímulos sensoriales intensos, como luces brillantes, ruidos fuertes o aromas penetrantes. Llevar un "diario" anotando la frecuencia, duración y posibles desencadenantes del dolor de cabeza puede ser útil. Por último, es fundamental respetar las horas de sueño y mantener horarios regulares de descanso.
Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]