“Argentina con el Papa León”: la historia de la canción cordobesa que ganó el concurso por su visita

A poco más de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, ya se conoce la canción que acompañará su visita apostólica. Se trata de “Argentina con el Papa León”, una obra compuesta por los hermanos Gabriel “Pico” y Agustín Moyano Angelini, integrantes de Iceberg del Sur.

La canción fue elegida a través de un concurso y será la banda sonora que acompañará los encuentros del Santo Padre con los fieles durante su visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El grupo está integrado por los hermanos Moyano Angelini, con la particularidad de que uno de ellos reside actualmente en España. Los tres forman parte de la historia de Iceberg del Sur.

El certamen contó con un jurado integrado por Manuel Wirtz, Graciela Beatriz González, Daniel Omar Climente, Hugo Carlos Vera, Rosana Nelly Bujones y Cristóbal Fones. Al anunciar la canción ganadora, los jurados destacaron el asombro que les produjo el proceso de selección.

La banda cordobesa tiene además una extensa trayectoria y compartió escenarios con artistas como Flavio Mendoza, Los Caligaris, Pimpinela, Cristian Castro, Axel y Jean Carlos.

Una canción que nació casi de manera inesperada

Gabriel “Pico” Moyano Angelini visitó los estudios de Cadena 3 y contó cómo surgió la canción que finalmente fue seleccionada para acompañar la visita papal.

“Yo no me hubiera enterado nunca de que había un concurso. El párroco de Carlos Paz, el padre Daniel, me manda las bases el día que sale lo del concurso. Me dice por qué no hacíamos una canción nosotros, y ahí empezó la idea de meternos en esa locura”, relató.

La composición debía tomar como referencia un texto determinado, pero el proceso creativo inicialmente no resultó sencillo.

“Empezamos, pero no nos salía nada; no nos gustaba”, recordó Pico.

Sin embargo, una semana después apareció la inspiración que terminó dando forma a la canción.

“En un momento, una semana después, bajó una melodía del cielo y se empezó a simplificar la letra. La canción salió como por una musa, y no porque sí. Cuando la estábamos haciendo hasta nos emocionamos, porque sentíamos esa conexión con el mensaje”, contó.

“Uno no termina de caer”

La noticia de que su canción había sido elegida todavía resulta difícil de asimilar para los integrantes de Iceberg del Sur.

“Anoche tocamos en Carlos Paz, en el Hotel Eleton. La gente está más contenta que nosotros. Uno no termina de caer. Creo que voy a caer cuando tenga nietos”, bromeó Pico.

Y destacó la dimensión que tiene para el grupo ser parte de la visita de León XIV: “Es algo muy grande acompañar un evento tan importante”.

La llegada del papa también le despierta recuerdos de infancia. “Yo me acuerdo cuando vino el papa Juan Pablo II; debo haber tenido unos seis años. Cuando estuvo ahora en España, mi hermano que está allá nos contó todo”, relató.

“Se formó como una especie de papamanía”

Pico contó que la expectativa que genera la visita de León XIV también sorprendió a los propios músicos.

“Se formó como una especie de papamanía. La gente está emocionada con todo esto; eso me sorprende y contagia”, señaló.

Para los hermanos Moyano Angelini, la canción representa así una oportunidad de participar desde la música de un acontecimiento que tendrá como protagonistas a miles de fieles.

“Son cosas lindas, grandes, que nos incluyen a todos”, concluyó.

Entrevista de "Amamos los Domingos"