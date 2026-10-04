FOTO: California implementa nueva ley para regular el uso de robotaxis y mejorar la seguridad

California dio un paso significativo en la regulación de los vehículos autónomos al firmar una nueva ley que impone restricciones a las empresas de robotaxis como Tesla, Waymo y Zoox. La legislación, firmada por el Gobernador Gavin Newsom, establece normas que buscan mejorar la seguridad y la respuesta ante emergencias en las que se vean involucrados estos vehículos.

La ley, conocida como el Senate Bill 1246, exige que los desarrolladores de vehículos autónomos proporcionen asistencia local a los servicios de emergencia cuando sus robotaxis causen problemas en la vía pública. Además, las empresas podrían enfrentar sanciones si sus vehículos bloquean el paso a los servicios de emergencia por más de 30 minutos.

El objetivo principal de esta normativa es evitar que los robotaxis interfieran con la labor de los primeros respondedores, un problema que ha surgido en varias ocasiones, incluyendo incidentes en los que los vehículos han obstaculizado el acceso a escenas de accidentes o emergencias.

La nueva regulación también establece que los conductores remotos de estos vehículos deben ser residentes de Estados Unidos y poseer una licencia de conducir válida. Asimismo, las empresas deben notificar a las autoridades locales sobre la ubicación y el estado de sus vehículos en caso de fallos del sistema.

La implementación de esta ley comenzará en julio de 2028, y aunque aún quedan detalles por definir, se espera que la Departamento de Vehículos Motorizados de California sea el encargado de regular y supervisar el cumplimiento de estas nuevas normas.

A medida que el uso de robotaxis se expande, la pregunta que surge es si otras jurisdicciones seguirán el ejemplo de California o esperarán a que el gobierno federal intervenga en la regulación de estos vehículos autónomos.