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Detenciones en Moscú durante mitin del Partido Comunista de Rusia generan preocupación

La policía detuvo a aproximadamente 60 personas en una manifestación del Partido Comunista de Rusia en Moscú. La protesta conmemoró el aniversario de la represión de 1993, en medio de crecientes tensiones en el país.

04/10/2026 | 14:40Redacción Cadena 3

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Partido comunista de Rusia denuncia detenciones de seguidores en mitin

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La policía en Moscú detuvo a unas 60 personas durante una manifestación que tuvo lugar el domingo, organizada por el Partido Comunista de Rusia, que mantiene vínculos con el Kremlin, según informó la agrupación. Las detenciones se produjeron al finalizar la manifestación, que conmemoró el aniversario de la represión del Kremlin en 1993 contra un levantamiento parlamentario.

El partido comunicó que su filial en Moscú está trabajando para asegurar la liberación de los detenidos, la mayoría de ellos jóvenes. Durante la manifestación, los asistentes corearon consignas como "Libertad para los presos políticos", "Por elecciones justas" y "Abajo el zar", reflejando el creciente descontento en la población.

Esta protesta se desarrolló en un contexto de creciente frustración pública en Rusia, en medio de la intensificación de los ataques con drones ucranianos dentro del país. Estos ataques han alcanzado refinerías de petróleo y almacenes, generando escasez de combustible y alterando la vida cotidiana, incluso en Moscú.

La violencia de octubre de 1993 marcó el final de un prolongado enfrentamiento entre el entonces presidente Boris Yeltsin y legisladores de línea dura que se oponían a sus reformas de libre mercado. Tras la disolución del parlamento por parte de Yeltsin y el intento de los manifestantes de tomar el centro de transmisión de televisión, se enviaron fuerzas militares que bombardearon el edificio del parlamento. Las autoridades reportaron 123 muertes, aunque estimaciones no oficiales indican que la cifra real podría ser mucho mayor.

Desde la década de 1990, el Partido Comunista ha sido una fuerza importante en el parlamento, liderado durante más de 30 años por Guennadi Ziugánov, un exfuncionario soviético de 82 años. Aunque han criticado algunos aspectos de la política gubernamental bajo el mandato de Vladimir Putin, han evitado cualquier crítica directa hacia él, mostrando un apoyo firme a la guerra en Ucrania.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Moscú?
La policía detuvo a unas 60 personas durante un mitin del Partido Comunista de Rusia.

¿Quién organizó la manifestación?
La manifestación fue organizada por el Partido Comunista de Rusia, afín al Kremlin.

¿Cuándo se llevó a cabo la protesta?
La protesta se realizó el domingo, conmemorando el aniversario de la represión de 1993.

¿Dónde tuvo lugar el evento?
El evento se llevó a cabo en Moscú, la capital de Rusia.

¿Por qué se manifestaron?
Los manifestantes expresaron su descontento con consignas como "Libertad para los presos políticos" y "Por elecciones justas".

[Fuente: AP]

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