Merz instó a Putin a poner fin a la guerra en Ucrania durante su visita a Kiev

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, reclamó este domingo al presidente ruso, Vladimir Putin, que ponga fin a la guerra en Ucrania, durante una visita sorpresa a Kiev en medio de una nueva escalada de ataques.

"Señor Putin, detenga esta guerra sin sentido", expresó Merz desde la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, un edificio que fue alcanzado por drones rusos, según informó DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Junto al presidente Volodimir Zelenski, el funcionario alemán cuestionó los ataques contra la población civil y aseguró que Berlín está dispuesto a dialogar para buscar una salida al conflicto.

"Podemos hablar, pero primero que callen las armas", sostuvo el canciller, quien calificó como "crímenes de guerra" los ataques que, según denunció, se producen diariamente en territorio ucraniano. Además, pidió a las autoridades rusas detener la ofensiva de cara al invierno.

La presencia de Merz en Kiev se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y estuvo marcada por varias alertas aéreas. Horas antes de su llegada, un puente ubicado al norte de la capital había sido atacado, mientras que la propia academia que visitó sufrió daños durante una ofensiva rusa.

El viaje comenzó con un homenaje a los militares ucranianos muertos durante la guerra. Zelenski destacó el gesto del dirigente alemán y agradeció el respaldo de Alemania, uno de los principales aliados de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa.

Mientras Merz permanecía en Kiev, Moscú informó que Ucrania también lanzó una ofensiva con cientos de drones contra objetivos ubicados en territorio ruso, en una jornada marcada nuevamente por los ataques cruzados.