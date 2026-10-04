Trump lanza grupo especial para coordinar esfuerzos federales en inteligencia artificial

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este domingo la formación de un nuevo grupo especial federal destinado a organizar los esfuerzos gubernamentales en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Mediante una publicación en Truth Social, Trump informó que el equipo, denominado "Fuerza de Superinteligencia", se encargará de coordinar las iniciativas federales para asegurar que Estados Unidos mantenga su posición de liderazgo global en la tecnología de IA.

Según lo indicado en su publicación, el grupo también será responsable de gestionar la interacción del Gobierno con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas del sector de IA, según reportes de Xinhua y la Agencia Noticias Argentinas.

El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, liderará el grupo, que también contará con la participación de otros altos funcionarios, como el presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, el director de Tecnología del Pentágono, Emil Michael, y el director de la Oficina de Administración de Personal, Scott Kupor. Este equipo informará directamente al presidente y a la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Este anuncio se produce tras una reunión que tuvo lugar el martes en la Casa Blanca, donde Trump se reunió con ejecutivos de las principales empresas de IA, quienes firmaron un acuerdo voluntario que promueve el fortalecimiento de los controles internos y la revisión de los modelos de IA.

Ese mismo día, Trump emitió una orden ejecutiva que instruye a las agencias federales a utilizar los términos "Superinteligencia" y "SI" en lugar de "Inteligencia Artificial" e "IA", conforme a un documento informativo publicado por la Casa Blanca.