Las bacterias intestinales podrían indicar la velocidad de envejecimiento del cerebro

FOTO: Las bacterias intestinales y su relación con el envejecimiento cerebral

Un nuevo estudio de UCLA sugiere que la velocidad del envejecimiento cerebral podría estar conectada con las bacterias presentes en el intestino y los compuestos químicos que producen. Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre los cambios biológicos que pueden comenzar mucho antes de que aparezcan problemas notables de memoria o pensamiento.

Los científicos han utilizado escáneres cerebrales durante años para estimar la "edad cerebral" de una persona, que puede diferir de la edad cronológica. Investigaciones previas han demostrado que cuando el cerebro parece más viejo de lo esperado, ese patrón puede asociarse con una memoria más pobre, habilidades de pensamiento más débiles y cambios en el estado de ánimo.

Sin embargo, la mayoría de los estudios anteriores se centraron en adultos mayores o personas que ya presentaban condiciones neurológicas. Esto dejó una pregunta importante sin respuesta: ¿importa también un cerebro que se vea más viejo en adultos jóvenes y generalmente saludables?

Medición de la Edad Aparente del Cerebro

En el nuevo estudio, publicado en la revista eBioMedicine, investigadores de UCLA Health examinaron escáneres cerebrales de casi 1,500 adultos divididos en tres grupos diferentes.

El equipo utilizó un enfoque de escaneo que mide cómo diferentes áreas del cerebro se comunican entre sí mientras una persona está en reposo. Luego, los investigadores crearon un modelo informático que estimaba la edad de cada persona en función de esos patrones de comunicación.

Compararon la edad cerebral estimada con la edad real de cada participante. La diferencia entre ambas se denominó Índice de Envejecimiento Cerebral (BAI).

Cerebros que Parecen Más Viejos Asociados a Memoria y Estado de Ánimo

En los tres grupos, los participantes cuyos cerebros parecían más viejos que su edad cronológica generalmente obtuvieron peores resultados en pruebas de memoria de trabajo y función ejecutiva. Estas habilidades ayudan a las personas a retener información en la mente, mantener la concentración, planificar y organizar.

Las personas con un Índice de Envejecimiento Cerebral más alto también informaron más síntomas de depresión. Los patrones involucraron repetidamente regiones del cerebro asociadas con la memoria y el pensamiento auto-referencial, o los procesos mentales que las personas utilizan al pensar sobre sí mismas y sus propias experiencias.

Las Bacterias Intestinales Ofrecen Otra Pista

Para uno de los grupos del estudio, los investigadores también examinaron muestras de heces para ver si las diferencias en el envejecimiento cerebral estaban conectadas con cambios en el intestino.

Encontraron que un Índice de Envejecimiento Cerebral más alto estaba asociado con ciertas bacterias intestinales y varios subproductos metabólicos. Estos incluyeron ciertas moléculas de grasa, un compuesto relacionado con el colesterol y niveles más bajos de una hormona llamada estetrol.

Los caminos conectados con estas señales biológicas involucraron el sistema inmunológico, la función de los vasos sanguíneos, la comunicación entre células del cerebro y los procesos que utilizan las células para producir energía.

Signos de Envejecimiento Cerebral Pueden Aparecer Décadas Antes

"El envejecimiento cerebral no comienza de repente cuando nos hacemos mayores, sino que las señales biológicas pueden ser detectables décadas antes", afirmó la autora principal del estudio, Dr. Arpana Church, co-directora del Goodman-Luskin Microbiome Center en UCLA Health. "Al vincular estos cambios cerebrales tempranos con el microbioma intestinal y sus metabolitos, comenzamos a identificar vías que podrían ayudarnos a entender quién podría estar en riesgo y, lo que es más importante, dónde podríamos intervenir para apoyar un envejecimiento cerebral más saludable. Esto abre la puerta a explorar si un enfoque en la salud intestinal podría algún día favorecer un envejecimiento cerebral más saludable".

La Dr. Church mencionó que los hallazgos podrían ayudar eventualmente a los investigadores a identificar a las personas en mayor riesgo de deterioro cognitivo o relacionado con el estado de ánimo a una edad más temprana. También plantean la posibilidad de que el intestino pueda convertirse en un objetivo para futuras estrategias diseñadas para apoyar la salud cerebral y la prevención desde una edad temprana.