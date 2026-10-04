Francia en crisis: escuelas cerradas y protestas por condiciones laborales en el sistema educativo
El ministro de Educación, Edouard Geffray, advirtió que el cierre de clases se asemejará al viernes pasado, mientras continúan las movilizaciones en todo el país.
FOTO: Violenta protesta de estudiantes en la parisina plaza de la Nation.
Buenos Aires, 4 octubre (NA) — En **Francia**, se estima que entre **400 y 500 centros educativos** podrían estar total o parcialmente cerrados este lunes debido a las protestas estudiantiles, según lo informado por el ministro de Educación, **Édouard Geffray**. El funcionario señaló este domingo en declaraciones a la cadena **France 2** que la interrupción de las clases alcanzará una magnitud similar a la del viernes anterior.
Además, **Geffray** indicó que desde el inicio de las movilizaciones, **24 establecimientos** han sido incendiados o saqueados, y **78 trabajadores educativos** han resultado heridos. Estas cifras reflejan la creciente tensión en el sector educativo.
Las manifestaciones se originaron a raíz de reclamos relacionados con la falta de reemplazos para docentes ausentes y el deterioro de las instalaciones escolares. Las protestas han tomado fuerza y se han extendido a diversas localidades del país, reflejando el descontento de los estudiantes y sus familias.
El Gobierno anunció el viernes medidas destinadas a acelerar la sustitución de profesores, pero las organizaciones estudiantiles han considerado que estas acciones son insuficientes. En respuesta, han convocado a intensificar las movilizaciones a partir del martes, contando con el apoyo de sindicatos docentes y de la **CGT**.
Lectura rápida
¿Qué está ocurriendo en Francia?
Se están llevando a cabo protestas estudiantiles que han provocado el cierre de varios centros educativos.
¿Quién lo ha anunciado?
El ministro de Educación, **Édouard Geffray**, informó sobre la situación y las proyecciones de cierre.
¿Cuándo se espera el cierre de escuelas?
El cierre de escuelas podría ser similar al del viernes pasado, según estimaciones del ministro.
¿Por qué se están realizando las protestas?
Las manifestaciones surgen por reclamos de falta de reemplazos de docentes y condiciones de infraestructura escolar.
¿Qué medidas ha tomado el Gobierno?
El Gobierno anunció acciones para acelerar la sustitución de profesores, pero los estudiantes las consideran insuficientes.
[Fuente: Noticias Argentinas]