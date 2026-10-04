Francia en crisis: escuelas cerradas y protestas por condiciones laborales en el sistema educativo

FOTO: Violenta protesta de estudiantes en la parisina plaza de la Nation.

Buenos Aires, 4 octubre (NA) — En **Francia**, se estima que entre **400 y 500 centros educativos** podrían estar total o parcialmente cerrados este lunes debido a las protestas estudiantiles, según lo informado por el ministro de Educación, **Édouard Geffray**. El funcionario señaló este domingo en declaraciones a la cadena **France 2** que la interrupción de las clases alcanzará una magnitud similar a la del viernes anterior.

Además, **Geffray** indicó que desde el inicio de las movilizaciones, **24 establecimientos** han sido incendiados o saqueados, y **78 trabajadores educativos** han resultado heridos. Estas cifras reflejan la creciente tensión en el sector educativo.

Las manifestaciones se originaron a raíz de reclamos relacionados con la falta de reemplazos para docentes ausentes y el deterioro de las instalaciones escolares. Las protestas han tomado fuerza y se han extendido a diversas localidades del país, reflejando el descontento de los estudiantes y sus familias.

El Gobierno anunció el viernes medidas destinadas a acelerar la sustitución de profesores, pero las organizaciones estudiantiles han considerado que estas acciones son insuficientes. En respuesta, han convocado a intensificar las movilizaciones a partir del martes, contando con el apoyo de sindicatos docentes y de la **CGT**.