Huracán se impone a Aldosivi y avanza en el Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 4 octubre (NA) – Huracán logró una victoria de 1 a 0 contra Aldosivi en su estadio, el Tomás Adolfo Ducó, un resultado que representa un paso significativo hacia la clasificación en el Torneo Clausura 2026. La derrota agrava la situación del equipo visitante en su lucha por la permanencia.

De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del encuentro fue marcado por el defensor Leandro Lescano a los 36 minutos del primer tiempo. Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Martínez se posiciona en el tercer lugar del grupo B, acumulando 19 puntos, acercándose a la posibilidad de clasificar a competiciones internacionales para el próximo año. Por su parte, Aldosivi se encuentra en el décimo tercer puesto en la misma zona, con solo ocho puntos, complicando aún más su situación por promedios.

El gol que definió el partido llegó tras una jugada en la que el extremo Juan Bisanz condujo el balón por el centro, abriendo hacia la izquierda. La asistencia permitió que Lescano se uniera al ataque y, tras un enganche, disparara con precisión al segundo palo, donde el arquero Lucas Acosta no pudo hacer nada.

En la próxima jornada, Huracán se enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, el sábado 10 de octubre a las 15:45. Aldosivi, por su parte, iniciará la fecha enfrentando a Sarmiento el viernes 9 a las 14:30, un partido crucial que podría definir su permanencia en la Primera División.

Este triunfo marca el séptimo partido sin derrotas para Huracán, con tres victorias consecutivas, a pesar de las ausencias de Hernán Galíndez y Jordy Caicedo, quienes están convocados a la selección de Ecuador. El equipo se encuentra en un buen momento, ocupando el duodécimo lugar en la tabla anual, a solo un punto de ingresar en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, a pesar de los importantes triunfos que ha conseguido bajo la dirección de "Archu" Sanguinetti, el futuro de Aldosivi en la Primera División se ve complicado, ya que se encuentra cinco puntos por detrás de Deportivo Riestra en la tabla anual, con 15 puntos en disputa.