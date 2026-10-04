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Sergio Moro se convierte en gobernador de Paraná tras una ajustada victoria en primera vuelta

El ex juez de la causa Lava Jato superó por 50,18% de los votos y evitó el balotaje en uno de los estados más importantes del sur de Brasil.

04/10/2026 | 21:10Redacción Cadena 3

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Sergio Moro, ex juez del Lava Jato, y candidato electo a gobernador en el estado brasileño de Paraná

FOTO: Sergio Moro, ex juez del Lava Jato, y candidato electo a gobernador en el estado brasileño de Paraná

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Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- El ex juez federal y actual senador Sergio Moro fue elegido este domingo gobernador del estado brasileño de Paraná en primera vuelta, al superar por escaso margen el 50% de los votos válidos.

Con el 99,17% de las urnas escrutadas, el candidato del Partido Liberal (PL) obtenía 50,18%, frente al 25,29% de Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD), y el 23,46% de Requião Filho, del Partido Democrático Trabalhista (PDT).

El resultado permitió a Moro evitar una segunda vuelta y acceder por primera vez a un cargo ejecutivo, luego de haber construido su trayectoria política tras alcanzar notoriedad nacional como juez de la denominada Operación Lava Jato.

Moro fue el magistrado que condenó en primera instancia al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en uno de los procesos derivados de aquella investigación, aunque esas condenas fueron posteriormente anuladas por el Supremo Tribunal Federal.

Tras abandonar la magistratura, Moro se incorporó en 2019 al gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro como ministro de Justicia y Seguridad Pública, cargo al que renunció al año siguiente tras denunciar presuntas interferencias políticas en la Policía Federal.

En 2022 fue elegido senador por Paraná y posteriormente se incorporó al PL, fuerza que en estas elecciones lleva como candidato presidencial a Flávio Bolsonaro.

La victoria de Moro supone además un revés para el espacio político del actual gobernador de Paraná, Ratinho Junior, del PSD, cuyo candidato Sandro Alex quedó en segundo lugar con alrededor de la mitad de los votos obtenidos por el ex juez.

Moro asumirá acompañado por el empresario Edson Vasconcelos como vicegobernador, mientras su banca en el Senado pasará a ser ocupada por su suplente, Luis Felipe Cunha.

En la misma elección, Paraná eligió como senadores a Filipe Barros, del PL, y al ex fiscal de Lava Jato Deltan Dallagnol, del partido Novo.

Lectura rápida

¿Quién fue elegido gobernador de Paraná?
Sergio Moro fue electo gobernador del estado brasileño de Paraná.

¿Qué porcentaje de votos obtuvo?
Moro obtuvo 50,18% de los votos válidos.

¿Cuál fue el principal oponente de Moro?
El principal oponente fue Sandro Alex, del Partido Social Democrático, quien alcanzó 25,29% de los votos.

¿Qué cargo ocupó Moro antes de ser gobernador?
Sergio Moro fue senador y, anteriormente, juez en la Operación Lava Jato.

¿Quién será el vicegobernador de Paraná?
Edson Vasconcelos será el vicegobernador junto a Sergio Moro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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