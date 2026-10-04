FOTO: Tres hombres detenidos en Buenos Aires por el robo de camionetas a una firma de alquiler

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- Tres camionetas robadas a una firma de alquiler de vehículos fueron recuperadas y tres hombres detenidos por la Policía de la Ciudad en el barrio de Villa Soldati, gracias a la información proporcionada por el Anillo Digital.

Las detenciones de los tres hombres, de 34, 32 y 24 años, fueron realizadas por efectivos de la División Patrullas de Control de Accesos Sur y de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la fuerza de seguridad porteña.

Los dos hombres mayores de edad acumulaban una decena de antecedentes por robo, hurto, lesiones leves, portación de armas no convencionales y tenencia de drogas. Uno de ellos contaba con una condena por robo agravado, mientras que el otro enfrentaba un procesamiento por robo en grado de tentativa.

Las camionetas recuperadas, dos Chevrolet S10 y una Nissan Frontier, pertenecían a una firma de alquiler de vehículos y habían sido solicitadas mediante un correo electrónico que resultó ser falso, utilizando el nombre de una empresa petrolera.

La recuperación se llevó a cabo en Suipacha al 1000, en Retiro, donde la firma propietaria verificó que no había realizado tal solicitud, lo que llevó a la presentación de una denuncia.

Tras la emisión de una alerta temprana, un lector de patentes detectó el paso de los vehículos por la autopista Cámpora, en el barrio Ramón Carrillo, Soldati. El personal de la División Patrullas de Control de Accesos interceptó la Nissan con un hombre a bordo en José Barros Pazos al 3700, en la zona de Los Piletones.

Con base en la información del Anillo Digital, también llegaron al lugar efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes, que detuvieron a los otros dos hombres junto a las Chevrolet.

Durante la requisa del conductor de la Nissan, se encontró una bolsa con tres dosis de tusi.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 2, a cargo de Martín Yadarola, dictó la orden de detención de los tres hombres, así como el secuestro de los vehículos, cinco celulares y la sustancia estupefaciente.