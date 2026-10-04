Primera cirugía bilateral de conducción ósea transforma la vida de un joven en Argentina

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- Iván Molina, un joven de 20 años que ha vivido con hipoacusia desde la infancia, fue sometido a una cirugía innovadora en la que se le implantaron dispositivos de conducción ósea en ambos oídos simultáneamente. Este procedimiento, que se realizó por primera vez en Argentina, ha tenido un impacto significativo en su vida académica y social.

La intervención se llevó a cabo el 4 de agosto en Buenos Aires, y fue la primera implantación bilateral y simultánea del dispositivo de conducción ósea Sentio en el país. La operación, que duró menos de una hora, permitió a Iván, estudiante de Astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, recuperar la audición.

El caso se hizo público tras un período de seguimiento y adaptación, durante el cual Iván completó su recuperación y activó ambos implantes. Esto le permitió al joven integrar neurológicamente los sonidos procesados a través de esta nueva vía. Solo después de consolidarse los resultados se decidió compartir su experiencia.

Desde niño, Iván convivió con la hipoacusia, que fue avanzando con el tiempo sin ser detectada inicialmente. "Creían que podía ser neurodivergente, ya que no prestaba atención en clases", relató. Tras varios estudios, se diagnosticó hipoacusia conductiva bilateral.

El implante que recibió lleva el sonido directamente a través del hueso, eludiendo el oído externo o medio dañado. Este dispositivo consta de dos partes: un implante interno de titanio, que se coloca bajo la piel, y un procesador externo que se sujeta con imanes, evitando la perforación de la piel.

El Dr. Fernando Diamante, otorrinolaringólogo especializado en cirugías auditivas, explicó: "Se trata de un implante activo transcutáneo de conducción ósea. El sistema integra el implante interno Sentio Ti Implant bajo la piel y el procesador externo Sentio 1 Mini. Esta configuración busca ofrecer una experiencia auditiva más natural y cómoda". El procesador es liviano y está diseñado con algoritmos que mejoran la comprensión del habla y filtran el ruido ambiental.

La decisión de realizar la cirugía en ambos oídos al mismo tiempo se debió a que Iván presentaba hipoacusia bilateral. "Sabiendo que mi vida podía mejorar significativamente teniendo los dos implantes, no vi razón para no hacerlo", expresó.

La intervención requirió una gran precisión, y el equipo, liderado por el Dr. Diamante, se preparó exhaustivamente. La operación se llevó a cabo sin complicaciones, y Iván despertó sin problemas.

"Lo primero que noté distinto fue el ruido ambiente, la cantidad de ruido que hay en una ciudad. Los autos, los colectivos, la gente hablando, los pájaros", relató Iván tras la activación de los implantes. Este cambio tuvo un impacto notable en su vida académica y social.

Durante años, asistir a clases era un desafío constante, donde el esfuerzo para seguir las explicaciones del profesor era agotador. "Constantemente mi mente tiene que hacer un esfuerzo en escuchar en vez de entender", explicó. Con los implantes, ahora puede concentrarse y seguir las discusiones en clase, recuperando la capacidad de disfrutar de la compañía de sus compañeros.

Los implantes de conducción ósea están indicados para personas con hipoacusia conductiva o mixta, sordera en un solo oído, o aquellos que no obtienen buenos resultados con audífonos convencionales. Además de sus estudios en Astronomía, Iván practica muay thai, y afirma que los implantes no han limitado su actividad. "Son una herramienta para mejorar la calidad de vida. No son una traba para dejar de hacer lo que a uno le apasiona", destacó.

Finalmente, Iván compartió: "El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra, o un tema de Pink Floyd, poder discernir todos los matices de las canciones, cada instrumento y cada acorde".