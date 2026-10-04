El domingo amaneció fresco y nublado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo
A las 7, la temperatura en la capital provincial fue de 15.0°C. De acuerdo al SMN, se esperan chaparrones a lo largo de la jornada. El pronóstico extendido.
04/10/2026 | 09:02Redacción Cadena 3
FOTO: El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.
El domingo comenzó fresco y nublado en la ciudad de Córdoba. A las 7, la temperatura era de 15°C, con una humedad del 75%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para esta jornada se espera una máxima de 24°C. El pronóstico anticipa posibles chaparrones durante la mañana, la tarde y la noche.
El tiempo continuará inestable durante buena parte del día, en el marco del ingreso de un frente frío que afecta a Córdoba y provoca lluvias de variada intensidad y un descenso de las temperaturas.
El pronóstico extendido
Para los próximos días, el SMN prevé:
Lunes: mínima de 13°C y máxima de 24°C.
Martes: mínima de 14°C y máxima de 20°C.
Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 20°C.
Jueves: mínima de 16°C y máxima de 23°C.
Viernes: mínima de 15°C y máxima de 19°C.
Sábado: mínima de 13°C y máxima de 19°C.
.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para hoy en Córdoba? Se anticipan chaparrones durante la mañana, tarde y noche, con temperaturas entre 11°C y 24°C.
¿Quién proporciona los datos meteorológicos? Los datos son proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuándo se espera el ingreso del frente frío? El frente frío afecta a Córdoba durante el día de hoy, provocando inestabilidad y lluvias.
¿Dónde se registró una temperatura de 15°C? La temperatura de 15°C se registró en la ciudad de Córdoba a las 7 de la mañana.
¿Por qué hay un descenso de las temperaturas? El descenso de las temperaturas se debe al ingreso de un frente frío que afecta la región.