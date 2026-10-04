El domingo amaneció fresco y nublado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

FOTO: El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.

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El domingo comenzó fresco y nublado en la ciudad de Córdoba. A las 7, la temperatura era de 15°C, con una humedad del 75%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esta jornada se espera una máxima de 24°C. El pronóstico anticipa posibles chaparrones durante la mañana, la tarde y la noche.

El tiempo continuará inestable durante buena parte del día, en el marco del ingreso de un frente frío que afecta a Córdoba y provoca lluvias de variada intensidad y un descenso de las temperaturas.

El pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN prevé:

Lunes: mínima de 13°C y máxima de 24°C.

Martes: mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 20°C.

Jueves: mínima de 16°C y máxima de 23°C.

Viernes: mínima de 15°C y máxima de 19°C.

Sábado: mínima de 13°C y máxima de 19°C.

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