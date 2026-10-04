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El domingo amaneció fresco y nublado en Córdoba: cómo seguirá el tiempo

A las 7, la temperatura en la capital provincial fue de 15.0°C. De acuerdo al SMN, se esperan chaparrones a lo largo de la jornada. El pronóstico extendido.

04/10/2026 | 09:02Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.

FOTO: El domingo, nublado y con posibles chaparrones en la ciudad de Córdoba.

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El domingo comenzó fresco y nublado en la ciudad de Córdoba. A las 7, la temperatura era de 15°C, con una humedad del 75%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para esta jornada se espera una máxima de 24°C. El pronóstico anticipa posibles chaparrones durante la mañana, la tarde y la noche.

El tiempo continuará inestable durante buena parte del día, en el marco del ingreso de un frente frío que afecta a Córdoba y provoca lluvias de variada intensidad y un descenso de las temperaturas.

El pronóstico extendido

Para los próximos días, el SMN prevé:

Lunes: mínima de 13°C y máxima de 24°C.

Martes: mínima de 14°C y máxima de 20°C.

Miércoles: mínima de 16°C y máxima de 20°C.

Jueves: mínima de 16°C y máxima de 23°C.

Viernes: mínima de 15°C y máxima de 19°C.

Sábado: mínima de 13°C y máxima de 19°C.

.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera para hoy en Córdoba? Se anticipan chaparrones durante la mañana, tarde y noche, con temperaturas entre 11°C y 24°C.

¿Quién proporciona los datos meteorológicos? Los datos son proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cuándo se espera el ingreso del frente frío? El frente frío afecta a Córdoba durante el día de hoy, provocando inestabilidad y lluvias.

¿Dónde se registró una temperatura de 15°C? La temperatura de 15°C se registró en la ciudad de Córdoba a las 7 de la mañana.

¿Por qué hay un descenso de las temperaturas? El descenso de las temperaturas se debe al ingreso de un frente frío que afecta la región.

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