Consejos para limpiar a fondo tu lavavajillas antes de las fiestas

FOTO: Consejos para limpiar tu lavavajillas antes de las fiestas

Con el acercamiento de las festividades de fin de año, el lavavajillas se convertirá en un aliado indispensable en la cocina. Entre cenas de Acción de Gracias, repostería estacional y reuniones familiares, este electrodoméstico enfrentará un uso intensivo. Por ello, realizar una limpieza profunda antes de esta época es una decisión acertada.

A pesar de que el lavavajillas está constantemente expuesto a agua caliente y detergente, con el tiempo, pueden acumularse partículas de comida, grasa, residuos de jabón y depósitos minerales en el filtro, alrededor de la junta de la puerta y en otras partes del aparato. Esta acumulación puede generar olores desagradables y, si el filtro o los brazos rociadores se obstruyen, afectará la capacidad del lavavajillas para limpiar eficazmente.

El especialista en análisis de productos de Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, Noah Pinsonnault, afirmó: "Muchos problemas de limpieza del lavavajillas pueden prevenirse con unos minutos de mantenimiento rutinario". Mantener limpio el filtro, la junta de la puerta y otros componentes clave no solo mejora el rendimiento del lavavajillas, sino que también puede prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Para llevar a cabo una limpieza profunda del lavavajillas, es recomendable eliminar los restos de comida visibles a diario, limpiar el filtro semanalmente y limpiar la junta de la puerta con regularidad. Sin embargo, Pinsonnault también sugiere realizar una limpieza profunda mensual, especialmente antes de períodos de uso intensivo.

Los pasos para limpiar a fondo tu lavavajillas son los siguientes:

Comienza con el filtro. Retira la bandeja inferior y localiza el filtro, que generalmente se encuentra debajo del brazo rociador inferior. Consulta el manual del propietario si no estás seguro de cómo quitarlo. Enjuaga el filtro bajo agua corriente y utiliza un cepillo de dientes suave para frotar suavemente cualquier grasa y partículas de comida atrapadas en la malla o en las ranuras. Enjuágalo bien antes de volver a colocarlo. Revisa los brazos rociadores. Observa detenidamente los orificios de los brazos rociadores en busca de partículas de comida o depósitos minerales que puedan estar bloqueando los chorros de agua. Sigue las instrucciones del fabricante para limpiar cualquier residuo visible y despejar obstrucciones. Limpia la puerta y la junta. Usa un paño de microfibra húmedo o una esponja para limpiar el interior de la puerta, prestando especial atención a los bordes, la junta de la puerta, el dispensador de detergente y cualquier área donde se haya acumulado comida o suciedad. Para la acumulación resistente alrededor de la junta de goma, frota suavemente con un cepillo de dientes suave y agua tibia con jabón. Ejecuta un ciclo de limpieza. Una vez que hayas eliminado la suciedad visible, ejecuta un ciclo vacío con un limpiador de lavavajillas diseñado para descomponer las partículas de comida atrapadas, la grasa, los depósitos minerales y los residuos de detergente. Sigue las instrucciones en la etiqueta del producto de limpieza, ya que algunos requieren una máquina vacía mientras que otros pueden usarse con platos.