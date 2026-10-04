Fórmula 1: Colapinto 13°, Verstappen ganó el GP de Baréin en Malasia marcado por la lluvia

Max Verstappen de Red Bull Racing transformó la pole position en victoria durante el Gran Premio de Baréin en Malasia de Fórmula 1, para subir a lo más alto del podio por primera vez en la temporada. Una carrera marcada por fuertes lluvias, una interesante transición de neumáticos intermedios a lisos (slicks) y adelantamientos constantes de principio a fin, además del dramático abandono de George Russell en los compases finales. Franco Colapinto de Alpine F1 Team fue 13°.

Max batió a los Mercedes 'actualizados' con su rápido RB22 en Malasia y se dio la primera victoria de 2026

El argentino tuvo una primera parte de carrera difícil, tras la elección de partir con gomas blandas -rojas- de piso seco en un asfalto que todavía no había secado. Su esperanza y la del equipo -como Ferrari y McLaren, entre otros- se basaba en aprovechar el buen caucho que tenían guardado para el argentino por no haberlo utilizado en clasificación, luego de que la pista se secara, tras las primeras vueltas. Pero este proceso en el asfalto del circuito de Sepang -5.543 mts.- demoró mucho más de lo esperado y perjudicó sus chances. La remontada desde la P21 a la P13 final fue correcta, pero se esperaba más para su domingo: "Fue una tarde difícil", sintetizó Colapinto, al final.

La carrera tuvo un importante retraso por los efectos de la lluvia

En la carrera, tras un inicio retrasado y la posterior suspensión del procedimiento de salida —ya que varios pilotos tuvieron dificultades para mantener la velocidad durante la vuelta de formación inicial—, la carrera finalmente comenzó en condiciones mixtas y de pista deslizante, lo que dio lugar a estrategias de neumáticos divididas y mucha acción desde el principio.

El primer procedimiento de largada de la competencia se suspendió

Verstappen, que partía desde la 'pole', perdió posiciones frente a los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y Russell, en el trayecto hacia la primera curva —los tres llevaban neumáticos intermedios—; sin embargo, pronto encontró su ritmo y logró superar a las "Flechas de Plata" antes y después de la salida del coche de seguridad, provocado por un trompo de Valtteri Bottas.

Ese periodo de coche de seguridad ofreció la oportunidad ideal para que quienes habían salido con intermedios cambiaran a neumáticos lisos, dejando en desventaja a los que habían optado por compuestos lisos desde el inicio; además, la amenaza de más lluvia no llegó a materializarse antes de la bandera a cuadros.

El público malayo resistió estoico la lluvia y la espera por el arranque de su 'Grand Prix', después de mucho tiempo

Verstappen controló la carrera tras recuperar el liderato, alejándose de Antonelli y Russell —quienes libraban su propia batalla por el segundo puesto— y gestionando una secuencia final de coche de seguridad virtual y coche de seguridad real para asegurar su primera victoria de la temporada 2026, un triunfo clave para él y para Red Bull.

Antonelli se disponía a ampliar su ventaja en el campeonato sobre Russell cuando su compañero de equipo se vio obligado a detenerse dramáticamente en la recta de meta, justo detrás del último coche de seguridad; este incidente supuso un nuevo golpe para las ya escasas opciones del piloto británico de luchar por el título.

Russell se detuvo marchando detrás del último AS con su Mercedes y se quedó con las manos vacías

Lewis Hamilton y Charles Leclerc fueron algunos de los nombres destacados que comenzaron la carrera con neumáticos lisos, cayendo ambos a la parte trasera de la parrilla como consecuencia de ello. Sin embargo, gracias a unas remontadas inspiradas, lograron recuperar terreno hasta la tercera y cuarta posición respectivamente, sumando una buena cantidad de puntos para Ferrari.

Isack Hadjar cayó del tercer al quinto puesto en las últimas vueltas, superado por Hamilton y Leclerc, quienes completaron sus remontadas; por detrás quedaron Oscar Piastri (McLaren) en sexta posición, Liam Lawson (Racing Bulls) en séptima y Fernando Alonso en octava, logrando un resultado que refuerza la moral de Aston Martin.

Con mucho trabajo, Lewis Hamilton consiguió otro podio para Ferrari en Malasia

Lando Norris rodaba pegado a la zaga de su compañero Piastri antes de la última reanudación, pero perdió el control de su McLaren detrás del coche de seguridad y se salió a la grava, viéndose obligado a conformarse con la novena plaza, por delante del debutante de Racing Bulls y último piloto en sumar puntos, Arvid Lindblad.

Como ha ocurrido a menudo esta temporada, el piloto de Audi Nico Hülkenberg se quedó a las puertas de los puntos al terminar undécimo, seguido por el otro Aston Martin de Lance Stroll, el Alpine de Franco Colapinto y los Haas de Ollie Bearman y Esteban Ocon.

Norris fue otro de los que no tuvo buenas estrategias y el 9° puesto fue todo lo que pudo conseguir en Sepang

Pierre Gasly estuvo a punto de abandonar durante la vuelta de formación al rodar con neumáticos de seco, pero logró reincorporarse a la carrera y terminar decimosexto, por delante de Carlos Sainz (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi), quienes se vieron involucrados en una colisión a mitad de carrera (por la que este último fue sancionado).

Sergio Pérez (Cadillac) fue el último piloto en cruzar la meta, en decimonovena posición, tras el ya mencionado infortunio de Russell, el trompo que dejó fuera de carrera a Bottas y otra interrupción provocada por el Williams de Alex Albon, que obligó a desplegar el coche de seguridad en los compases finales.

La palabra clave

Verstappen recibe el saludo emocionado de su padre Jos, tras el arribo con victoria en Sepang

«Es una victoria muy especial, después del año que hemos tenido y de los progresos que hemos logrado», afirmó Verstappen. «Estoy increíblemente orgulloso de todos; es fantástico ganar aquí. La salida fue muy caótica, con muchas cosas sucediendo a la vez. No había potencia, así que hubo que esperar a que el sistema volviera a funcionar. Pero luego tomamos la decisión correcta con los neumáticos intermedios y, a partir de ahí, fuimos avanzando paso a paso. Desde ese momento pudimos hacer nuestra propia carrera hasta el final —salvo, por supuesto, por la intervención del coche de seguridad—, pero mantuvimos todo bajo control».

¿Qué sigue?

El Gran Premio de Singapur acogerá la última parada de esta serie de tres carreras consecutivas, del 9 al 11 de octubre. Visita el RACE HUB para saber cómo seguir toda la acción desde el circuito urbano de Marina Bay.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de formula1.com