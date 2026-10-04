Neko Health, la startup de escáner corporal del multimillonario de Spotify, llega a EE.UU.

Neko Health se posicionó como una de las startups más innovadoras en el ámbito de la salud, cofundada por David Ek, el multimillonario detrás de Spotify. La empresa, que utiliza tecnología avanzada para realizar escáneres corporales, hizo su debut en Estados Unidos, donde ya cuenta con una lista de espera global que supera las 300,000 personas.

El escáner de Neko Health analiza diversos aspectos de la salud, incluyendo sangre, piel y metabolismo. La compañía, que ha recaudado casi 1,000 millones de dólares en financiamiento, busca expandir su presencia en el mercado estadounidense, donde la medicina preventiva enfrenta desafíos significativos.

En una entrevista con TechCrunch, Farooq Abbasi, inversor de Preface Ventures y uno de los primeros en probar el servicio, destacó que la medicina preventiva en EE.UU. es costosa y poco accesible. Neko Health cobra actualmente 500 dólares por una sesión de escaneo de una hora, un servicio que no está cubierto por los seguros, aunque podría ser elegible como gasto para quienes cuenten con cuentas de ahorro para salud.

Abbasi expresó su deseo de que la atención preventiva se vuelva más asequible y accesible. En su experiencia, el escáner ha evolucionado significativamente, aumentando de 15 a 55 biomarcadores analizados en su segunda prueba.

Además, Neko Health aplica tecnología de visión por computadora para optimizar sus escaneos, lo que Abbasi considera un gran avance en la mejora del sector médico. "No es solo una moda de bienestar, sino que ofrece información valiosa para mejorar la vida de las personas", afirmó.

A pesar de los desafíos que enfrenta en EE.UU., especialmente en términos de escalabilidad y aprobación regulatoria, Abbasi se muestra optimista sobre el futuro de Neko Health y la posibilidad de que más inversiones fluyan hacia empresas que busquen solucionar problemas en el sector salud.