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Un obrero cayó a un foso de cables de alta tensión de más de dos metros de profundidad en Córdoba

El hombre, de 36 años, realizaba tareas laborales cuando cayó al pozo en barrio Parque del Este. Fue rescatado por personal del DUAR y trasladado a un centro de salud para su atención.

04/10/2026 | 08:24Redacción Cadena 3

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El trabajador fue asistido por personal del DUAR.

FOTO: El trabajador fue asistido por personal del DUAR.

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Un hombre de 36 años fue asistido y rescatado por personal del DUAR luego de caer a un foso de aproximadamente 2,5 metros de profundidad en barrio Parque del Este, en Córdoba.

El episodio ocurrió en las últimas horas en calle Bajada de Piedra al 6000. Según informaron fuentes policiales, el trabajador se encontraba realizando tareas laborales cuando cayó al foso destinado a cables de alta tensión.

Tras recibir el aviso a través de la línea 911, personal del DUAR llegó al lugar y realizó el operativo de extracción mediante el uso de una tabla raqui, una camilla tipo siesta y una escalera.

Una vez fuera del foso, el hombre fue asistido por un servicio médico y posteriormente trasladado a un centro de salud para recibir atención.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre de 36 años cayó a un foso de 2,5 metros en Córdoba.

¿Quién lo rescató? El rescate fue realizado por personal del DUAR.

¿Cuándo sucedió? El episodio ocurrió en las últimas horas.

¿Dónde sucedió? Ocurrió en barrio Parque del Este, en calle Bajada de Piedra al 6000.

¿Cómo fue el rescate? Se utilizó una tabla raqui, una camilla tipo siesta y una escalera para extraerlo.

¿Por qué cayó? El hombre estaba realizando tareas laborales en un foso destinado a cables de alta tensión.

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