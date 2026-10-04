Rosario amaneció bajo un manto de niebla: cómo sigue el tiempo este domingo

FOTO: La ciudad comenzó la jornada con visibilidad prácticamente nula.

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Rosario amaneció este domingo 4 de octubre cubierta por una intensa niebla, que redujo considerablemente la visibilidad durante las primeras horas de la mañana. Cerca de las 9, la temperatura era de 11,6 grados, con una humedad del 98%.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a mejorar durante la mañana y la niebla dará paso a un cielo con mayor presencia de nubes. Para la tarde se espera una temperatura máxima de 22 grados, con cielo parcialmente nublado.

No se prevén precipitaciones durante toda la jornada. El viento soplará del este y noreste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta aproximadamente los 15 grados, con cielo mayormente nublado.

FOTO: Escasa visibilidad en el puente Rosario - Victoria durante la mañana.

Cómo arranca la semana

Para el lunes se anticipa otra jornada con abundante nubosidad, aunque con temperaturas algo más elevadas durante las primeras horas. La mínima rondará los 12 grados y la máxima volverá a ubicarse cerca de los 23 grados.

El martes continuaría con condiciones similares y un leve descenso de la máxima, mientras que el miércoles podría regresar la inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones durante la segunda mitad del día.