Rosario amaneció bajo un manto de niebla: cómo sigue el tiempo este domingo
La ciudad comenzó la jornada con visibilidad prácticamente nula y una temperatura de 11,6 grados. Con el correr de las horas se espera que la niebla se disipe y la máxima alcance los 22 grados, sin lluvias.
04/10/2026 | 09:54Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La ciudad comenzó la jornada con visibilidad prácticamente nula.
Rosario amaneció este domingo 4 de octubre cubierta por una intensa niebla, que redujo considerablemente la visibilidad durante las primeras horas de la mañana. Cerca de las 9, la temperatura era de 11,6 grados, con una humedad del 98%.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones comenzarán a mejorar durante la mañana y la niebla dará paso a un cielo con mayor presencia de nubes. Para la tarde se espera una temperatura máxima de 22 grados, con cielo parcialmente nublado.
No se prevén precipitaciones durante toda la jornada. El viento soplará del este y noreste con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta aproximadamente los 15 grados, con cielo mayormente nublado.
FOTO: Escasa visibilidad en el puente Rosario - Victoria durante la mañana.
Cómo arranca la semana
Para el lunes se anticipa otra jornada con abundante nubosidad, aunque con temperaturas algo más elevadas durante las primeras horas. La mínima rondará los 12 grados y la máxima volverá a ubicarse cerca de los 23 grados.
El martes continuaría con condiciones similares y un leve descenso de la máxima, mientras que el miércoles podría regresar la inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones durante la segunda mitad del día.
Lectura rápida
1. ¿Qué fenómeno meteorológico afectó a Rosario el 4 de octubre?
La ciudad amaneció cubierta por una intensa niebla que redujo la visibilidad.
2. ¿Cuál fue la temperatura y la humedad en Rosario por la mañana?
La temperatura era de 11,6 grados con una humedad del 98%.
3. ¿Qué pronosticó el SMN para la tarde del 4 de octubre?
Se espera una temperatura máxima de 22 grados con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.
4. ¿Cómo se anticipa el clima para el lunes?
Se prevé abundante nubosidad, con temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 23 grados.
5. ¿Qué puede ocurrir el miércoles según el pronóstico?
Podría regresar la inestabilidad, con probabilidades de precipitaciones durante la segunda mitad del día.