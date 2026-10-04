Masiva peregrinación a Luján: García Cuerva exhortó a la unidad y advirtió por un país "herido"
El arzobispo de Buenos Aires encabezó la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján y pidió transformar el encuentro en respeto, diálogo y fraternidad. Se estima que participaron más de 2,5 millones de personas.
04/10/2026 | 08:45Redacción Cadena 3
FOTO: La peregrinación a Luján tuvo a la lluvia como protagonista en diversos tramos.
FOTO: La peregrinación a Luján tuvo a la lluvia como protagonista en diversos tramos.
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, encabezó este domingo la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que reunió a miles de fieles que completaron el recorrido hasta la Basílica.
Durante la celebración, el prelado planteó que la sociedad argentina tiene “abrazos pendientes” y llamó a dejar de lado la descalificación y la violencia verbal para avanzar hacia una mayor fraternidad.
“La Virgen de Luján es un abrazo capaz de reunir a un pueblo atravesado por el dolor, la falta de trabajo, la enfermedad y la violencia verbal”, expresó García Cuerva al comienzo de la misa.
El arzobispo destacó además el carácter integrador de la peregrinación y la definió como un espacio “sin grietas ideológicas ni exclusiones”, en el que los peregrinos comparten el esfuerzo y el objetivo de llegar al santuario.
“Nadie vino solo. En cada paso trajimos a nuestras familias, a los amigos, al vecino que la está pasando mal, al conocido que perdió el trabajo, a los enfermos, a los que nos pidieron que rezáramos por ellos”, sostuvo.
En ese sentido, convocó a que la experiencia vivida durante la caminata se traduzca en los vínculos cotidianos y en una convivencia basada en el respeto, el perdón y el diálogo entre argentinos.
La ceremonia se realizó en un altar instalado en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.
García Cuerva también había encabezado el sábado, a las 23:30, la misa arquidiocesana durante el último tramo de la peregrinación.
Según las estimaciones difundidas, más de dos millones de personas participaron de la tradicional caminata, pese a las lluvias y el descenso de la temperatura.
Al finalizar la celebración, el arzobispo cerró su mensaje con un pedido a los peregrinos: “Démonos un abrazo de paz, los unos a los otros”.
Lectura rápida
¿Quién encabezó la misa central de la peregrinación? El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.
¿Cuántas personas participaron en la peregrinación? Más de dos millones de personas participaron en la tradicional caminata.
¿Dónde se realizó la ceremonia? La ceremonia se realizó en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.
¿Qué mensaje transmitió García Cuerva durante la misa? Llamó a dejar de lado la descalificación y la violencia verbal para avanzar hacia una mayor fraternidad.
¿Qué pidió el arzobispo al finalizar la celebración? Cerró su mensaje pidiendo: “Démonos un abrazo de paz, los unos a los otros”.