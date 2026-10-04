Masiva peregrinación a Luján: García Cuerva exhortó a la unidad y advirtió por un país "herido"

FOTO: La peregrinación a Luján tuvo a la lluvia como protagonista en diversos tramos.

FOTO: La peregrinación a Luján tuvo a la lluvia como protagonista en diversos tramos.

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, encabezó este domingo la misa central de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que reunió a miles de fieles que completaron el recorrido hasta la Basílica.

Durante la celebración, el prelado planteó que la sociedad argentina tiene “abrazos pendientes” y llamó a dejar de lado la descalificación y la violencia verbal para avanzar hacia una mayor fraternidad.

“La Virgen de Luján es un abrazo capaz de reunir a un pueblo atravesado por el dolor, la falta de trabajo, la enfermedad y la violencia verbal”, expresó García Cuerva al comienzo de la misa.

El arzobispo destacó además el carácter integrador de la peregrinación y la definió como un espacio “sin grietas ideológicas ni exclusiones”, en el que los peregrinos comparten el esfuerzo y el objetivo de llegar al santuario.

“Nadie vino solo. En cada paso trajimos a nuestras familias, a los amigos, al vecino que la está pasando mal, al conocido que perdió el trabajo, a los enfermos, a los que nos pidieron que rezáramos por ellos”, sostuvo.

En ese sentido, convocó a que la experiencia vivida durante la caminata se traduzca en los vínculos cotidianos y en una convivencia basada en el respeto, el perdón y el diálogo entre argentinos.

La ceremonia se realizó en un altar instalado en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.

García Cuerva también había encabezado el sábado, a las 23:30, la misa arquidiocesana durante el último tramo de la peregrinación.

Según las estimaciones difundidas, más de dos millones de personas participaron de la tradicional caminata, pese a las lluvias y el descenso de la temperatura.

Al finalizar la celebración, el arzobispo cerró su mensaje con un pedido a los peregrinos: “Démonos un abrazo de paz, los unos a los otros”.