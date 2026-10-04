Estudiantes de CABA presentan inquietudes sobre alcohol y apuestas online como adicciones invisibles

Buenos Aires, 4 octubre (NA) -- Un grupo de estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Legislatura porteña un trabajo de investigación centrado en el tema de las adicciones, enfocándose en los consumos problemáticos de los jóvenes. El diagnóstico se basa en 586 encuestas, entrevistas con funcionarios, legisladores y especialistas, y ofrece 14 propuestas concretas agrupadas en tres ejes: presupuesto y control, educación y prevención, y regulación de publicidad.

Este trabajo se realizó en el marco de la 18ª edición de Escuela de Vecinos, un programa de participación cívica de la Fundación Éforo. Las encuestas revelaron que el consumo de alcohol normalizado es la principal preocupación: el 29% de los encuestados indicó que no se discute lo suficiente y que este problema ha sido naturalizado socialmente.

Asimismo, el 35% de los participantes identificó a la escuela como el espacio preventivo más importante, solicitando más talleres interactivos y capacitación para docentes. Un 13% señaló que las adicciones son a menudo una vía de escape frente a problemas de salud mental, sugiriendo la creación de espacios de escucha segura y apoyo psicológico gratuito, según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La Auditoría General de la Ciudad ha advertido, tanto en 2012 como en 2025, que hay pocos centros de atención para jóvenes y ninguno exclusivo para mujeres. Además, la Ley 2.318 de prevención y asistencia de adicciones, sancionada en 2007, aún no está integralmente reglamentada.

Por otro lado, más del 90% de los llamados que recibe la línea 108, la línea de asistencia gratuita del Gobierno de la Ciudad, provienen de madres que buscan ayuda por problemas de consumo de sus hijos. Este dato refleja, según los estudiantes, la magnitud real del problema y la falta de acciones preventivas.

En tanto, un tema que emergió con fuerza tanto en las encuestas como en las entrevistas con referentes es las apuestas online y la ludopatía entre jóvenes. La accesibilidad de las apuestas a través de dispositivos digitales ha aumentado, mientras que las familias aún no dimensionan el riesgo, concentrándose en el consumo de alcohol durante las fiestas sin prestar atención a lo que ocurre en el celular de sus hijos.

Las propuestas

Los estudiantes presentaron 14 propuestas organizadas en tres ejes: presupuesto, información y control; educación y prevención; y regulación y publicidad. Entre las más relevantes se destacan: aumentar el presupuesto de la Dirección de Adicciones y garantizar auditorías periódicas; solicitar informes al Poder Ejecutivo sobre la implementación de leyes vigentes y mejorar la difusión de líneas gratuitas de atención.

Entre otras, proponen: incorporar capacitaciones sobre consumos problemáticos desde el primer año de secundaria en escuelas públicas y privadas; ampliar los espacios de atención en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC); y regular la publicidad de apuestas online realizada por influencers y streamers que llegan a adolescentes.

También sugieren prohibir los bonos de entrada de plataformas de apuestas, añadir advertencias en envases de alcohol y vaporizadores, y sumar educación financiera como herramienta de prevención de la ludopatía.

Durante la presentación, estuvieron presentes Hernán Reyes, director del Consejo de Planeamiento Estratégico (CoPE) de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores porteños Alejandro Grillo y Claudia Negri, Matías Kornetz, director de Políticas Sociales en Adicciones, y Gonzalo Condis, director de Relaciones Institucionales y Federales del Parque de la Innovación de la Ciudad de Buenos Aires.

Agencia NA