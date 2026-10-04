Denuncia contra el fiscal Arrigo por el caso Rudnev: una ONG pide su apartamiento

Buenos Aires, 4 de octubre (NA) -- Una organización internacional acreditada ante las Naciones Unidas ha presentado una denuncia formal ante el Procurador General en contra del fiscal Fernando Arrigo, solicitando la apertura de un procedimiento disciplinario y su apartamiento del caso que involucra al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, quien enfrenta acusaciones de trata de personas en Bariloche.

Según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia fue formulada por la Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP-LC). Esta entidad cuenta con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y previamente había realizado dos presentaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde ya cuestionó la actuación de Arrigo en el caso.

Con esta nueva denuncia, la organización busca trasladar sus inquietudes al ámbito disciplinario argentino, tras analizar nueva información y la evolución del proceso judicial. "El patrón que se desprende es incompatible con los estándares que deben regir la conducta de un funcionario público encargado de la persecución penal", sostiene CAP-LC en su documento.

La denuncia se articula en cinco ejes principales. El primero se refiere a la utilización de información proveniente de la Federación Rusa en la investigación. La organización argumenta que los antecedentes elaborados por organismos de seguridad y judiciales rusos sobre disidentes políticos y religiosos deben ser sometidos a un análisis riguroso antes de ser considerados como elementos confiables.

La entidad señala que numerosos organismos internacionales y especialistas han advertido sobre los riesgos de utilizar información sin controles suficientes, especialmente en casos vinculados con disidentes, cuestionando así que el fiscal continúe apoyándose en esas fuentes.

El segundo punto involucra a Elena Makarova, la joven rusa que viajó a Argentina para dar a luz y es considerada víctima en la investigación. CAP-LC critica que la Fiscalía mantenga esa caracterización, a pesar de que Makarova ha negado públicamente ser víctima de Rudnev y ha rechazado la interpretación sobre su situación. "La insistencia en presentarla como víctima contradice sus declaraciones documentadas", afirma la organización.

El tercer cuestionamiento apunta al uso de la prisión preventiva. La organización recuerda que, según los estándares internacionales, esta medida debe ser excepcional y proporcional, acusando a Arrigo de utilizar la detención como una herramienta de presión, algo que deberá ser analizado por las autoridades competentes. Además, menciona la duración de la privación de la libertad de Rudnev, su condición de extranjero y los problemas de salud informados durante el proceso.

En relación al cuarto eje, la denuncia critica la oposición de la Fiscalía al arresto domiciliario, argumentando que los riesgos procesales podrían ser manejados mediante medidas menos restrictivas. CAP-LC subraya que "la negativa a considerar alternativas a la detención contradice los principios de necesidad y proporcionalidad", citando la opinión de observadores independientes que sugieren que el arresto domiciliario podría cumplir con los objetivos procesales.

Finalmente, el quinto cuestionamiento está relacionado con el estado de salud de Rudnev y los informes médicos recientes. La denuncia sostiene que especialistas han advertido sobre los riesgos de su regreso a una unidad penitenciaria y critica al fiscal por no haber dado suficiente relevancia a esas advertencias. "La dimensión médica de este caso no es secundaria. Es central", enfatiza la organización, que vincula este aspecto con las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos.

La organización concluye que los cinco cuestionamientos presentan un patrón que genera dudas sobre la imparcialidad, proporcionalidad y respeto por los derechos humanos en la actuación del fiscal Arrigo. Además, mencionan que la intervención de Arrigo en el caso ya había sido objeto de críticas por parte de especialistas y organizaciones internacionales.

Por último, CAP-LC solicita al Procurador General que esta denuncia tenga consecuencias institucionales concretas, incluyendo la apertura de un procedimiento disciplinario contra Fernando Arrigo y su apartamiento de la causa de Rudnev. La presentación constituye una denuncia y no implica que las irregularidades hayan sido acreditadas; será responsabilidad de las autoridades competentes determinar su trámite y alcance.