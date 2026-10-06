Ensenada: liberaron al conductor que causó un accidente y mató a un bebé de diez días

FOTO: Liberan al conductor involucrado en un accidente fatal en Ensenada que dejó un bebé muerto

El conductor que causó el choque en el que murió un bebé de tan solo 10 días, en el partido bonaerense de Ensenada, quedó en libertad.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, el implicado fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, quien iba a bordo de una camioneta Ford EcoSport y se llevó la vida de Tadeo Ledesma.

Como consecuencia del choque, resultó herida la hermana del bebé, una niña de 3 años que fue trasladada al Hospital de Niños, por lo que a la acusación de homicidio culposo se le sumó el delito de lesiones culposas.

El imputado tiene 66 años y es empleado de la empresa Aguas Bonaerenses, posee domicilio en Ensenada y solo estuvo demorado algunas horas en la Comisaría Segunda ubicada en Punta Lara.

La causa penal se tramita en la Fiscalía de delitos culposos N.º 10 de La Plata dirigida por Carlos Vercellone.

Luego del accidente vial, Yazmin Jaimon, mamá de Tadeo, publicó un emotivo mensaje en su cuenta personal de Facebook: “Mi vida, mami no estaba lista para esto, te arrancaron de mis brazos injustamente... Mi loquito de la tetita, tengo el alma partida. Solo dame fuerzas hijito que estoy destruida. Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”.

En este sentido, la familia de la víctima llevará adelante un pedido de Justicia para que el caso no quede impune.