Noche de Colectividades en Rosario: "Ya se transformó en un sello que la ciudad espera todo el año"

La ciudad de Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Colectividades, una propuesta que se realizará desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre, con actividades gastronómicas y culturales en distintos puntos de la ciudad.

“Son 30 colectividades abiertas con espectáculos para que la gente se sienta a comer, visite, pero también para que pueda pedir comidas típicas”, explicó Mónica Ferrero, secretaria de Igualdad y Derechos de Rosario, al presentar la iniciativa.

La funcionaria destacó que habrá más de 20 sedes y más de 30 asociaciones participantes. “Vamos a poder dar una vuelta al mundo conociendo los sabores, los platos típicos de cada una de las asociaciones de colectividades, pero también conociendo su cultura a través de las danzas, los bailes típicos, los trajes y las actividades culturales”, señaló.

Ferrero remarcó que la propuesta ya forma parte del calendario de la ciudad y anticipó las opciones para quienes quieran participar. “Es un sello porque las actividades que construimos entre el municipio y la asociación de colectividades realmente son muy esperadas por la ciudad”, sostuvo. Además, indicó que las sedes tendrán entrada libre y gratuita, habrá promociones gastronómicas y, en algunos casos, se podrá realizar el pedido por teléfono y retirarlo en el lugar.

Informe de Fernando Carrafiello.