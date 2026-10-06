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Noche de Colectividades en Rosario: "Ya se transformó en un sello que la ciudad espera todo el año"

Más de 20 sedes abrirán sus puertas del viernes 9 al domingo 11 de octubre, con propuestas gastronómicas, danzas, trajes y expresiones culturales de distintos países.

06/10/2026 | 12:40Redacción Cadena 3 Rosario

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Noche de Colectividades en la ciudad de Rosario.

FOTO: Noche de Colectividades en la ciudad de Rosario.

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    Audio. Noche de Colectividades en Rosario: "Ya se transformó en un sello que la ciudad espera todo el año"

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La ciudad de Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Colectividades, una propuesta que se realizará desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre, con actividades gastronómicas y culturales en distintos puntos de la ciudad.

“Son 30 colectividades abiertas con espectáculos para que la gente se sienta a comer, visite, pero también para que pueda pedir comidas típicas”, explicó Mónica Ferrero, secretaria de Igualdad y Derechos de Rosario, al presentar la iniciativa.

La funcionaria destacó que habrá más de 20 sedes y más de 30 asociaciones participantes. “Vamos a poder dar una vuelta al mundo conociendo los sabores, los platos típicos de cada una de las asociaciones de colectividades, pero también conociendo su cultura a través de las danzas, los bailes típicos, los trajes y las actividades culturales”, señaló.

Ferrero remarcó que la propuesta ya forma parte del calendario de la ciudad y anticipó las opciones para quienes quieran participar. “Es un sello porque las actividades que construimos entre el municipio y la asociación de colectividades realmente son muy esperadas por la ciudad”, sostuvo. Además, indicó que las sedes tendrán entrada libre y gratuita, habrá promociones gastronómicas y, en algunos casos, se podrá realizar el pedido por teléfono y retirarlo en el lugar.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué evento se realizará en Rosario? La Noche de Colectividades se llevará a cabo con actividades gastronómicas y culturales.

¿Quién presentó la iniciativa? La iniciativa fue presentada por Mónica Ferrero, secretaria de Igualdad y Derechos de Rosario.

¿Cuándo se realizará el evento? El evento se realizará desde el viernes 9 hasta el domingo 11 de octubre.

¿Dónde se llevarán a cabo las actividades? Las actividades se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad de Rosario.

¿Por qué es importante este evento? Es un evento esperado que permite conocer sabores y culturas de más de 30 colectividades.

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