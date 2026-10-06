Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 25° y una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en el 57%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 7 de octubre habrá una mínima de 18° y una máxima de 32° con lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre, la temperatura oscilará entre 19° y 22° bajo un cielo nublado. Para el viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 23° con pocas nubes. Finalmente, el sábado 10 de octubre, se anticipan lluvias ligeras con temperaturas que irán de 15° a 19°.