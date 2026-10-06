En vivo

La Argentina Posible

Matías Arrieta

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, Tucumán presenta un clima cálido con temperaturas que oscilarán entre 16° y 30°. La humedad es del 57% y el cielo se encuentra cubierto. Se prevén lluvias para los próximos días.

06/10/2026 | 12:27Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Tucumán para el 6 de octubre

FOTO: Estado del tiempo en Tucumán para el 6 de octubre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 25° y una sensación térmica similar. La humedad se sitúa en el 57%, con una visibilidad de 10000 m. El viento sopla a 2 m/s desde el noreste y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy martes 6 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 30°. Las condiciones de viento, humedad y visibilidad se mantienen estables, aunque el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica que el miércoles 7 de octubre habrá una mínima de 18° y una máxima de 32° con lluvias ligeras. El jueves 8 de octubre, la temperatura oscilará entre 19° y 22° bajo un cielo nublado. Para el viernes 9 de octubre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 23° con pocas nubes. Finalmente, el sábado 10 de octubre, se anticipan lluvias ligeras con temperaturas que irán de 15° a 19°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf