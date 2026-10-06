FOTO: El Gobierno crea un Comando Unificado para el traslado de presos a Marcos Paz

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- Este martes, el Gobierno argentino comunicó la formación de un Comando Unificado destinado al traslado de los internos de la cárcel de Villa Devoto al penal de Marcos Paz. En su declaración, el Ejecutivo destacó que "el proceso de mudanza se realizará de manera gradual y progresiva".

La Resolución 1018/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial, establece que el Comando Unificado tendrá como objetivo "planificar, coordinar y ejecutar el operativo de traslado de los internos" hacia el Complejo Penitenciario, situado en la provincia de Marcos Paz.

Este comando estará conformado por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), además de contar con la participación de áreas del Ministerio de Seguridad Nacional.

El comunicado oficial, emitido por la ministra Alejandra Monteoliva, menciona que "la coordinación general estará a cargo del director nacional de SPF y se invitará a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a designar representantes para integrar el dispositivo".

Asimismo, se detalló que "el Plan Operacional 'Ley y Orden' considerará especialmente el perfil criminológico de la población a trasladar y la prevención de riesgos durante el recorrido, así como mecanismos de enlace, alerta temprana, intercambio de información y respuesta inminente ante posibles incidentes o contingencias".

En su cuenta de X, Monteoliva afirmó: "Los internos de Devoto serán trasladados a Marcos Paz de manera gradual, planificada y bajo un Comando Unificado de nuestras fuerzas. Ley y orden".