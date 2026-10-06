FOTO: La Selección argentina rinde homenaje a Messi con un emotivo video en su despedida

Buenos Aires, 6 octubre (NA) -- La Selección argentina realizó un sentido homenaje a Lionel Messi en la antesala de su despedida, donde expresó su gratitud con el mensaje: "gracias por hacernos mejores a todos".

El video que acompaña este homenaje comienza relatando: "Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar".

La pieza audiovisual continúa con un reconocimiento a Messi: "Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores". Esta frase resalta cómo su impacto va más allá de lo deportivo, tocando aspectos de la vida personal de los argentinos.

Se subraya también el legado que deja el astro: "Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo".

La emotividad del video se intensifica con el cierre que dice: "Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos". Esta declaración final encapsula el sentimiento colectivo hacia el futbolista, que se ha convertido en un símbolo nacional.

La gran despedida de Lionel Messi en la Selección argentina está programada para esta noche a partir de las 20, en el partido que se disputará en el Estadio Monumental contra Benín.