Oportunidades de cooperación científica entre Argentina y Alemania en jornada del CONICET

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) llevó a cabo una jornada informativa sobre oportunidades de formación, movilidad y cooperación científica entre Argentina y Alemania. Este evento se desarrolló en la Biblioteca del Centro Cultural de la Ciencia (C3), donde se reunieron investigadores, becarios doctorales y posdoctorales, así como personal de apoyo, quienes pudieron explorar los distintos programas disponibles y escuchar experiencias de colaboración entre grupos de investigación de ambos países.

La apertura del evento estuvo a cargo de Agustina Salvati, coordinadora de la Oficina de Cooperación Internacional del CONICET, y Mariela Díaz, directora del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) en Argentina. Durante sus intervenciones, se destacó la trayectoria de cooperación entre ambas instituciones y la importancia de seguir generando oportunidades que fortalezcan las capacidades de investigación y la formación de recursos humanos. En este contexto, Salvati mencionó el programa bilateral CONICET-DAAD, que promueve la creación de grupos de investigación y la movilidad de becarios y investigadores entre ambos países.

La asesora de Estudios y Cooperación Internacional del DAAD, María Emilia Martínez, presentó diversas alternativas de financiamiento disponibles para diferentes etapas de la carrera académica y científica. Se abordaron programas orientados a la realización de doctorados, estancias doctorales y posdoctorales, así como estadías de investigación y propuestas para establecer nuevos vínculos de cooperación. Martínez también enfatizó la relevancia de establecer contactos con instituciones y grupos académicos alemanes, así como de identificar las oportunidades más adecuadas para cada etapa profesional.

La jornada incluyó la participación de investigadoras del CONICET, quienes compartieron sus experiencias en relación con los programas del DAAD. La investigadora Leticia Vita relató su trayectoria de formación y cooperación académica en el Instituto Max Planck de Frankfurt, especializado en historia y teoría del derecho. Además, Carolina Vericat presentó la experiencia de Belén Rivas Aielo, quien actualmente se encuentra en Alemania realizando estudios en nanotecnología y nanomedicina. Rivas Aielo investiga el desarrollo y síntesis de nanomateriales híbridos con aplicaciones terapéuticas y diagnósticas, incluyendo el desarrollo de agentes de contraste avanzados para imágenes médicas. Vericat destacó las oportunidades que estas experiencias han generado para fortalecer la cooperación entre grupos de investigación de ambos países.

Los casos presentados demostraron cómo una primera experiencia de movilidad puede contribuir al establecimiento de relaciones científicas duraderas, complementar capacidades y promover nuevas investigaciones conjuntas. La investigadora Eva Figuerola también expuso una experiencia de cooperación bilateral relacionada con el estudio del microbioma del arroz y las prácticas de uso reducido en Sudamérica. Los proyectos discutidos ejemplificaron la importancia de la complementariedad entre los equipos de ambos países, destacando que la excelencia académica, el beneficio mutuo de la cooperación y la articulación de capacidades son aspectos centrales para el desarrollo de iniciativas conjuntas.