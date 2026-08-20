Cómo prevenir la artrosis de rodilla: hábitos que marcan la diferencia

FOTO: Pequeños cambios en el estilo de vida pueden aliviar el dolor de rodilla

El dolor de rodilla es un problema común que afecta a muchas personas, especialmente a medida que envejecen. Aunque el malestar persistente en esta articulación puede tener diversas causas, la artrosis es una de las más frecuentes.

La artrosis de rodilla se desarrolla cuando el cartílago que amortigua los huesos en la articulación se desgasta progresivamente. Este cartílago sano permite que la rodilla se mueva con suavidad y protege los huesos. A medida que esta capa protectora se vuelve más delgada, pueden aparecer el dolor y otros problemas, que pueden agravarse con el tiempo.

La doctora Abby Cheng, cirujana ortopédica de la Universidad de Washington en St. Louis, especializada en el tratamiento no quirúrgico de condiciones como la artritis, comentó: "La artrosis puede causar dolor y rigidez en la rodilla, lo que afecta negativamente el nivel de actividad de una persona, su riesgo de caídas, su estado de ánimo y su calidad de vida en general".

Impacto de la artrosis más allá de la movilidad

Los efectos de la artrosis pueden ir más allá del dolor en la articulación. Las dificultades para moverse pueden resultar en ausencias laborales y pérdida de ingresos. Además, pueden desincentivar a las personas a mantenerse activas físicamente, lo que aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas como la enfermedad cardíaca, el cáncer y la diabetes.

La artrosis es extremadamente común; más de 30 millones de adultos en los EE. UU. padecen alguna forma de esta condición, siendo la rodilla la articulación más afectada. Aunque la artrosis se asocia a menudo con la edad avanzada, aproximadamente la mitad de los casos ocurren en personas que aún están en edad laboral.

La doctora Cheng agregó: "Tener músculos de las piernas débiles y estar sobrepeso u obeso aumenta el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla. Las mujeres, los adultos mayores, las personas con lesiones previas en la rodilla y aquellos con antecedentes familiares de artrosis también tienen más probabilidades de padecerla".

Cambios en el estilo de vida para aliviar el dolor de rodilla

Las personas que ya padecen artrosis tienen varias opciones para manejar el dolor y los problemas de movilidad. Adoptar hábitos saludables, junto con tratamientos médicos cuando sea necesario, puede ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad.

"Consumir más alimentos de origen vegetal y menos alimentos procesados o azucarados reduce la inflamación en el cuerpo, lo que puede disminuir el dolor de la artrosis en todas las articulaciones", explicó Cheng. "Otros tratamientos comunes para la artrosis de rodilla incluyen el fortalecimiento de los músculos del muslo, el uso de rodilleras, la toma de medicamentos antiinflamatorios, la aplicación de inyecciones de cortisona y, en algunos casos, la cirugía de reemplazo de rodilla".

Los proveedores de atención médica pueden trabajar con los pacientes para desarrollar estrategias personalizadas para manejar la artrosis. También pueden conectar a las personas con programas y recursos que faciliten la implementación y el mantenimiento de cambios saludables a lo largo del tiempo.

Pequeñas mejoras pueden tener un impacto sorprendentemente grande. Cheng mencionó que para una persona con sobrepeso, perder 10 libras puede reducir la presión sobre las rodillas en 40 libras con cada paso. Esta reducción en la presión puede aliviar significativamente el dolor articular.

Ejercicio y peso saludable pueden reducir el riesgo

Muchas de las estrategias utilizadas para manejar la artrosis también pueden ayudar a reducir las probabilidades de desarrollarla.

La actividad física regular es una de ellas. A pesar de la creencia común de que correr daña las rodillas, este ejercicio puede formar parte de un estilo de vida activo destinado a disminuir el riesgo de artrosis. Mantener un peso saludable también puede reducir la tensión en las articulaciones.

La dieta es igualmente importante. Un patrón alimenticio saludable, rico en granos enteros, frutas y verduras, mientras se limita el consumo de alimentos procesados y refinados, puede apoyar la salud general y ayudar a proteger contra la artrosis.

La historia familiar no determina tu futuro

La artrosis se diferencia de enfermedades como el cáncer y la enfermedad cardíaca, pero sus efectos en la salud, el bienestar y la calidad de vida pueden ser significativos. Millones de personas viven con esta condición, pero existen pasos prácticos que los individuos pueden tomar para reducir su propio riesgo y potencialmente ayudar a proteger la salud de sus familias.

"Algunas personas piensan que porque un padre o abuelo tuvo artrosis, ellos también la desarrollarán", dijo Cheng. "Y aunque es cierto que la artrosis puede ser hereditaria, eso no significa que no haya nada que una persona pueda hacer para reducir exitosamente su riesgo de desarrollarla".

Es tu salud. Toma el control.