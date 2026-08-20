La edad materna puede influir en la salud de la descendencia sin alterar su ADN

La edad de una madre puede tener un impacto significativo en las características físicas y el comportamiento de su descendencia, no solo en humanos sino también en diversas especies animales. Este fenómeno, conocido como efectos de la edad materna, ha sido objeto de estudio por científicos que intentan comprender los procesos biológicos que lo subyacen y su persistencia a lo largo de la historia evolutiva.

Kristin Gribble, científica asociada en el Bay Paul Center del Marine Biological Laboratory, destacó que "los efectos de la edad materna son increíblemente comunes, desde invertebrados hasta humanos, elefantes y otros mamíferos". En general, estos efectos son negativos y se asocian con una mayor edad materna.

Para investigar cómo se transmite la información sobre la edad materna a la descendencia, el laboratorio de Gribble estudió rotíferos, unos pequeños animales acuáticos que se reproducen rápidamente y son ideales para experimentos en laboratorio. "Comprender el mecanismo en estos invertebrados simples puede ayudarnos a entender cómo ocurren los efectos de la edad materna en los seres humanos", afirmó.

Las investigaciones en rotíferos llevaron al equipo a una posibilidad inesperada: los efectos de la edad materna podrían estar controlados por procesos epigenéticos que modifican la manera en que se utilizan los genes, en lugar de ser causados por mutaciones que alteran la secuencia de ADN subyacente. El trabajo realizado por la científica postdoctoral Alyssa Liguori, ahora profesora asistente en SUNY-New Paltz, examinó dos genotipos diferentes de la misma especie de rotífero. Los resultados mostraron que los efectos asociados con la edad materna no se volvían progresivamente más fuertes con cada generación, sino que podían revertirse dentro de una sola generación.

Este rápido proceso de reversión contradice la idea de que los efectos de la edad materna son principalmente causados por la acumulación gradual de daño celular o mutaciones en el ADN, como se había sospechado previamente. En cambio, los hallazgos sugieren un proceso epigenético que involucra modificaciones en las histonas, que pueden influir en si los genes se activan o desactivan.

El equipo de Gribble actualmente está probando si las modificaciones en las histonas son responsables de los efectos de la edad materna observados en los rotíferos. Además, se está considerando si el ADN mitocondrial, que generalmente se hereda de la madre, podría jugar un papel en la transmisión de información sobre la edad materna a la descendencia. Las diferencias genéticas también podrían determinar cuán fuertemente afecta a la descendencia tener una madre mayor.

Gribble mencionó que "es probable que existan variantes genéticas que protejan contra los efectos negativos de la edad materna avanzada". En una de sus cepas, observaron que la descendencia de madres mayores tenía una mayor esperanza de vida, lo que sugiere que podría estar involucrado un mecanismo genético beneficioso.

Este hallazgo subraya una complicación importante: aunque la edad materna avanzada a menudo se asocia con resultados perjudiciales, la variación genética puede, en ocasiones, mitigar esos efectos o incluso generar beneficios.

Un enigma evolutivo significativo es por qué los efectos de la edad materna siguen siendo tan comunes. Los descendientes nacidos de madres mayores suelen vivir menos, reproducirse menos y tener una menor aptitud evolutiva. Teóricamente, la selección natural podría esperarse que elimine gradualmente los rasgos que producen tales desventajas. Sin embargo, los efectos de la edad materna continúan apareciendo en una extraordinaria variedad de especies.

Gribble opina que parte de la explicación podría ser que la presión selectiva se debilita en las etapas posteriores de la vida de un organismo. "La presión selectiva es mucho más baja en edades avanzadas, particularmente en rotíferos, que tienden a vivir y reproducirse en su juventud", explicó.

Para Gribble, una de las preguntas más intrigantes es cómo la información biológica puede trascender más allá de una sola generación. "Quiero saber cómo la información sobre el entorno de una abuela o bisabuela puede afectar el fenotipo de su nieto o bisnieto", concluyó. Comprender cómo los efectos maternos se transmiten a través de generaciones podría profundizar el conocimiento de la salud humana y contribuir a futuros enfoques en la medicina de precisión, sugiriendo que la biología de un individuo podría reflejar más que solo el ADN heredado en la concepción.