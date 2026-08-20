Un remolcador de vapor del siglo XX emerge en Serbia por la sequía extrema en Europa

SREMSKA MITROVICA, Serbia — Los restos de un remolcador de vapor de principios del siglo XX han resurgido en las aguas del río Sava, en Serbia, en medio de una sequía severa que afecta a varios ríos europeos. Este barco, conocido como el Slovenian, se ha vuelto visible debido al descenso de las aguas causado por el calor extremo y la falta de precipitaciones.

El casco, que se encontraba en el fondo del río, emergió a principios de este mes cerca de la localidad de Sremska Mitrovica, situada a 70 kilómetros al noroeste de Belgrado. Aunque algunas partes del barco ya habían sido vistas anteriormente, los habitantes locales comentan que nunca había estado tan expuesto.

"Han pasado varios años desde la última vez que se vio, así que hay bastante interés", indicó el historiador Andrija Popovic, director del museo de la ciudad. "De verdad es algo que no se ve todos los días", añadió, refiriéndose al barco que ha sido apodado por los medios serbios como "el Titanic del Sava".

Además del Slovenian, otros objetos han emergido en Europa debido a la sequía, como restos de buques de guerra, huesos de mamut y partes de construcciones antiguas. La baja en los niveles del Danubio ha tenido repercusiones graves, afectando el comercio y el suministro de energía y agua en varios países.

La disminución de agua en el Danubio ha alcanzado mínimos históricos, lo que ha impactado a centrales nucleares en Hungría y Rumania, y ha detenido el tráfico en la segunda vía fluvial más grande de Europa. La sequía, que se ha prolongado por varios meses, ha devastado cultivos desde los Países Bajos hasta Bosnia y ha causado una escasez de agua que afecta incluso a los Alpes.

El barco sobrevivió a dos guerras mundiales antes de hundirse

El Slovenian fue construido en 1913 en un astillero de Budapest, entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Originalmente llamado Vag, el barco tenía una eslora de aproximadamente 54 metros y remolcaba cargas pesadas a lo largo del Danubio.

Durante la Primera Guerra Mundial, el barco dejó de operar. Tras la guerra, pasó a ser propiedad del nuevo Reino de Serbios, Croatas y Eslovenos, que más tarde se convertiría en Yugoslavia. En ese momento, se le cambió el nombre a Slovenian, aunque se desconoce la razón detrás de esta elección.

En la Segunda Guerra Mundial, el Slovenian fue utilizado por las fuerzas antifascistas yugoslavas para transportar heridos y equipos. Sin embargo, el 29 de abril de 1945, el barco chocó con una mina alemana y se hundió, quedando en el mismo lugar desde entonces.

Un Danubio menguante muestra barcos alemanes y huesos de mamut

El Slovenian no es el único hallazgo significativo en los ríos europeos que están sufriendo por la sequía. Restos oxidados de barcos alemanes han emergido en la frontera de Serbia con Rumania. Estos barcos pertenecían a la flota del mar Negro de la Alemania nazi, que fue hundida deliberadamente al final de la guerra.

En Italia, la sequía más severa en 70 años ha revelado los pilares de un antiguo puente romano en el río Tíber. Mientras tanto, en Bulgaria, investigadores han recuperado huesos de mamut lanudo que se encontraban enterrados en la arena, lo que ha generado entusiasmo entre los científicos.

La situación climática actual en Europa es alarmante. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, el continente se calienta a un ritmo que es el doble del promedio global desde la década de 1980. Para finales de julio de 2026, se reportó que la mitad de la Unión Europea y el Reino Unido estaban bajo condiciones de sequía, con un 9% de su territorio en el nivel más severo de alerta.

El experto en hidrología Dejan Vladikovic advirtió que la sequía actual es resultado de la falta de nieve en invierno y de una primavera extremadamente seca. "Lo que nos espera en el futuro... es que situaciones así serán más frecuentes", afirmó. "Estamos entrando en periodos en los que esto, por desgracia, se convertirá en una nueva normalidad".

Incluso las montañas están sufriendo, con refugios en los Alpes eslovenos restringiendo el uso de agua. El refugio Triglav, la cabaña más alta de Eslovenia, ha comenzado a utilizar platos de papel este verano para ahorrar agua al lavar utensilios.