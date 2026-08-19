Libertadores: Central, a todo o nada ante Corinthians por un lugar en cuartos de final

Rosario Central visita este jueves a Corinthians de Brasil, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se juega en el Neo Química Arena de San Pablo. El árbitro designado fue el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo Barragán. Transmite Estadio 3 por Cadena 3 Rosario (FM 100.1), Cadena3.com, YouTube y app.

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Rosario Central se clasificó a esta instancia luego de finalizar en la segunda posición de la Zona A, en la que terminó igualado con 13 puntos con Independiente del Valle de Ecuador, aunque estos últimos quedaron primeros por el criterio de desempate olímpico.

En lo que respecta al campeonato local, el "Canalla", que es dirigido por Jorge Almirón, tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura, donde marcha tercero en la Zona B con 10 puntos, solo por debajo de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba.

Además, está metido de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga, que se le entrega al equipo que finalice primero en la tabla anual.

Corinthians, por su parte, quedó primero con 11 puntos en el Grupo E, que compartió con Platense, Independiente Santa Fe de Colombia y Peñarol de Uruguay.

En el Brasileirão, el "Timão" está teniendo una discreta campaña ya que marcha noveno y está lejos de la pelea por el título.

El encuentro de ida, que se llevó a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, finalizó igualado sin goles.