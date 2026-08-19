Con un golazo de Messi, Inter Miami empató 2-2 con Philadelphia Union en la MLS

El Inter Miami logró un empate 2-2 frente al Philadelphia Union en un encuentro significativo para el astro argentino Lionel Messi, quien anotó su primer gol tras la muerte de su padre, Jorge. Este partido corresponde a la vigésima fecha de la Major League Soccer.

El encuentro tuvo lugar en el Subaru Park, donde el primer gol fue obra del local, con un tanto del extremo Indiana Vassilev a los 11 minutos de la primera parte. La respuesta del equipo visitante llegó rápidamente, ya que Daniel Pinter marcó el 1-1 a los 21 minutos, seguido del gol de Lionel Messi a los 25, quien recibió un pase de Ian Fray y, con un potente zurdazo, puso el 2-1.

Sin embargo, en la segunda mitad, el Philadelphia Union empató el partido gracias a un gol de Neil Pierre, quien aprovechó un tiro libre ejecutado por Milan Iloski a los 12 minutos del complemento. El arquero Dayne St Clair no pudo evitar el tanto tras un mal posicionamiento.

El partido se tornó tenso, y ambos equipos finalizaron con un jugador menos debido a las expulsiones de Quinn Sullivan y Yannick Bright en el tiempo adicional.

Con este resultado, el equipo de camiseta rosa se mantiene en el segundo lugar de la conferencia este, acumulando 39 puntos, mientras que el Philadelphia Union se encuentra en el decimotercer puesto con 20 puntos. En su próximo desafío, el equipo dirigido por Ángel Guillermo Hoyos enfrentará a Toronto FC el 22 de agosto a las 20:30 (horario argentino).