Colombia declara emergencia económica tras devastador terremoto de magnitud 7,4

BOGOTÁ — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella firmó el miércoles un decreto que establece una "emergencia económica" para abordar las consecuencias del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país la semana pasada.

Este mecanismo legal, que tendrá una duración de 30 días, le permitirá implementar impuestos temporales sin necesidad de aprobación del Congreso, con el objetivo de recaudar fondos para la costosa fase de atención y reconstrucción. De la Espriella ha estimado las pérdidas causadas por el sismo en aproximadamente 9,5 millones de dólares.

El presidente, en sus primeros días de mandato, comentó a los medios desde Bogotá que esta medida es "fundamental", ya que el país "enfrenta hoy una realidad fiscal extraordinariamente difícil, la más compleja de toda nuestra vida republicana". Aseguró que no es posible gestionar los efectos del terremoto con el presupuesto actual.

El político conservador criticó a su predecesor, Gustavo Petro, por dejar las arcas del Estado vacías y con un elevado déficit fiscal. Prometió que su gobierno será austero y se enfocará en la transparencia de las obras de reconstrucción. "La deuda bruta supera el 60% del producto interno bruto y el déficit fiscal continúa ejerciendo una enorme presión sobre las finanzas de la nación. Y en medio de esa realidad apocalíptica sobreviene una tragedia que exige recursos inmediatos", enfatizó De la Espriella.

En el terremoto, que es el de mayor magnitud en Colombia en lo que va del siglo, han perdido la vida al menos 314 personas, más de 4.400 resultaron heridas y 262 continúan desaparecidas, según el balance de víctimas presentado por el mandatario. Los daños en infraestructura incluyen más de 30.600 viviendas destruidas y otras 136.900 averiadas, así como cientos de colegios, centros médicos y vías afectadas.

El decreto de emergencia económica fue firmado por el presidente y todos sus ministros, y será revisado por la Corte Constitucional. A partir de ahora, De la Espriella podrá expedir otros decretos con medidas específicas para atender la emergencia.

En la misma jornada, Gustavo Petro reapareció en la escena política para ejercer su derecho a réplica ante las declaraciones de De la Espriella, cuestionando la gestión gubernamental de la emergencia. "Las 100 primeras horas son fundamentales en una emergencia para preservar la vida. La incapacidad de empalme del gobierno entrante que generó Abelardo convirtió esas horas en un desastre", afirmó Petro.

Petro también acusó a De la Espriella de "parcializar ayuda" por supuestas preferencias ideológicas, lo que habría cobrado "centenares de vidas". Además, criticó la aceptación de rescatistas de Israel, considerándolos como "inteligencia militar" en Colombia, pero sin la experiencia necesaria para rescatar sobrevivientes de edificios derrumbados.

El excandidato presidencial Iván Cepeda también hizo un llamado a que la ayuda para los damnificados llegue "sin discriminación" y que la declaratoria de emergencia económica no implique un deterioro de "los derechos de las poblaciones más vulnerables".