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Clima

Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, Salta presentará un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre 5° y 21°. La humedad será alta y el viento soplará suave desde el oeste.

20/08/2026 | 00:32Redacción Cadena 3

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Pronóstico del tiempo en Salta para el jueves 20 de agosto

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 7°, con una sensación térmica de 6°. La humedad se encuentra en un 87%, la visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el oeste. La presión atmosférica es de 1022 hPa.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 2 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica más baja durante la mañana, pero se espera que el sol brille durante gran parte del día, mejorando las condiciones hacia la tarde.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica: el viernes 21 de agosto, mínima de 10° y máxima de 25°, con cielo despejado. El sábado 22, mínima de 9° y máxima de 20°, con algunas nubes. El domingo 23, mínima de 8° y máxima de 20°, con cielo nublado. El lunes 24, mínima de 10° y máxima de 21°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 25, mínima de 10° y máxima de 25°, con cielo despejado.

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