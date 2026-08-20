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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Este jueves 20 de agosto, la temperatura mínima en CABA será de 9° y la máxima alcanzará los 17°. El cielo estará cubierto y la humedad será alta, alcanzando el 88%.

20/08/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de nubes cubiertas, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 10°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 1 m/s desde el sureste.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 2 m/s. La humedad alta puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo habitual. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado durante el día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se anticipa un descenso en las temperaturas. Para el viernes 21 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 13°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 22 de agosto, se espera una mínima de 6° y una máxima de 13°, con cielo despejado. El domingo 23 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 11°, con nubes dispersas. Finalmente, el lunes 24 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 14°, con cielo cubierto.

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