El conmovedor testimonio de Lucas Sugo sobre su hija Florencia, días antes de su muerte
A pesar de la adversidad, el cantante destacó la fortaleza de la joven de 23 años, quien falleció tras un largo tratamiento.
19/08/2026 | 16:24Redacción Cadena 3
FOTO: Lucas Sugo, cantante uruguayo.
Lucas Sugo brindó una entrevista en la que habló sobre la difícil situación que atravesaba su familia, tres semanas antes de la muerte de su hija Florencia.
La joven, de 23 años, había sido diagnosticada con carcinoma de sitio primario desconocido y enfrentaba un complicado tratamiento oncológico desde 2025. Durante la conversación, el cantante uruguayo destacó la fortaleza de su hija al enfrentar su enfermedad. "Ahora realmente me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija, qué fortaleza tiene", expresó Sugo al diario marplatense La Capital.
Florencia Sugo, la hija mayor de Lucas, había sido diagnosticada con esta enfermedad, lo que llevó a la familia a buscar atención médica en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.
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Conmoción. Murió Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: tenía 23 años
A pesar de la lucha, no logró superar un carcinoma agresivo que la afectaba desde 2025.
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A pesar de la gravedad del cuadro, Sugo mencionó que la familia se mantenía aferrada a la esperanza y al apoyo de sus seres queridos. "Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia, la fuerza que ella nos contagia. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene. Y por eso estamos con esperanza, estamos con mucha fe también y por eso se sigue", comentó el músico.
Lucas Sugo también se refirió a cómo la música no le ofreció refugio en esos momentos difíciles. "No, la verdad que no. La música no es refugio en estos tiempos. Incluso estoy lejos de los instrumentos, estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Y estoy todo el tiempo pendiente de mi familia", reconoció en la entrevista.
La joven había comenzado a mostrar síntomas como dolores en la espalda y la aparición de bultos, que más tarde resultaron ser metástasis. A pesar de las adversidades, la familia continuó buscando alternativas para enfrentar el avance de la enfermedad. A principios de julio, Sugo comunicó desde Boston que su hija había ingresado a otro ensayo clínico. "Sigue fuerte, sigue firme", dijo el músico en ese momento.
Sin embargo, el estado de salud de Florencia se deterioró. A comienzos de agosto, Lucas Sugo admitió que el cáncer había avanzado. "Se sigue dando pelea, el enemigo es muy agresivo. Este ha crecido en estos últimos tiempos", declaró. En los últimos días, los médicos informaron que los tratamientos ya no lograban frenar el avance de la enfermedad. Florencia regresó a Uruguay y falleció a los 23 años, después de más de un año de tratamientos y de haber estado rodeada por su familia durante todo el proceso.
Lectura rápida
¿Quién es Lucas Sugo? Es un cantante uruguayo que habló sobre la difícil situación de su familia debido a la enfermedad de su hija.
¿Qué enfermedad tenía Florencia Sugo? Tenía carcinoma de sitio primario desconocido y enfrentaba un complicado tratamiento oncológico.
¿Dónde buscó atención médica la familia Sugo? Buscaron atención médica en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.
¿Cuándo falleció Florencia Sugo? Falleció a los 23 años, después de más de un año de tratamientos, tras regresar a Uruguay.
¿Cómo enfrentó la familia la enfermedad de Florencia? Se mantuvieron aferrados a la esperanza y al apoyo de sus seres queridos, buscando alternativas para su tratamiento.