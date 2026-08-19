El conmovedor testimonio de Lucas Sugo sobre su hija Florencia, días antes de su muerte

Lucas Sugo brindó una entrevista en la que habló sobre la difícil situación que atravesaba su familia, tres semanas antes de la muerte de su hija Florencia.

La joven, de 23 años, había sido diagnosticada con carcinoma de sitio primario desconocido y enfrentaba un complicado tratamiento oncológico desde 2025. Durante la conversación, el cantante uruguayo destacó la fortaleza de su hija al enfrentar su enfermedad. "Ahora realmente me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija, qué fortaleza tiene", expresó Sugo al diario marplatense La Capital.

Florencia Sugo, la hija mayor de Lucas, había sido diagnosticada con esta enfermedad, lo que llevó a la familia a buscar atención médica en Uruguay, Brasil y Estados Unidos.

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A pesar de la gravedad del cuadro, Sugo mencionó que la familia se mantenía aferrada a la esperanza y al apoyo de sus seres queridos. "Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia, la fuerza que ella nos contagia. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene. Y por eso estamos con esperanza, estamos con mucha fe también y por eso se sigue", comentó el músico.

Lucas Sugo también se refirió a cómo la música no le ofreció refugio en esos momentos difíciles. "No, la verdad que no. La música no es refugio en estos tiempos. Incluso estoy lejos de los instrumentos, estoy solo cumpliendo la agenda porque son tiempos muy difíciles. Y estoy todo el tiempo pendiente de mi familia", reconoció en la entrevista.

La joven había comenzado a mostrar síntomas como dolores en la espalda y la aparición de bultos, que más tarde resultaron ser metástasis. A pesar de las adversidades, la familia continuó buscando alternativas para enfrentar el avance de la enfermedad. A principios de julio, Sugo comunicó desde Boston que su hija había ingresado a otro ensayo clínico. "Sigue fuerte, sigue firme", dijo el músico en ese momento.

Sin embargo, el estado de salud de Florencia se deterioró. A comienzos de agosto, Lucas Sugo admitió que el cáncer había avanzado. "Se sigue dando pelea, el enemigo es muy agresivo. Este ha crecido en estos últimos tiempos", declaró. En los últimos días, los médicos informaron que los tratamientos ya no lograban frenar el avance de la enfermedad. Florencia regresó a Uruguay y falleció a los 23 años, después de más de un año de tratamientos y de haber estado rodeada por su familia durante todo el proceso.