Murió Florencia, la hija mayor de Lucas Sugo: tenía 23 años

FOTO: Murió Florencia, la hija del cantante Lucas Sugo, a los 23 años, por una enfermedad oncológica.

Florencia Victoria Sugo Da Rosa, la hija del reconocido cantante Lucas Sugo y de Indira Castro, falleció a los 23 años tras enfrentar una prolongada lucha contra una enfermedad oncológica, según lo informado por sus representantes en un comunicado oficial.

La joven había recibido su diagnóstico a comienzos de 2025. En marzo de 2026, Florencia compartió un balance de su situación en redes sociales, donde reveló que había pasado un año desde que le diagnosticaron un carcinoma de sitio primario desconocido, con una masa tumoral localizada en los pulmones.

El artista uruguayo había convocado a sus seguidores a unirse en cadenas de oración, buscando generar fuerzas para su hija, aunque el propósito no era obtener visibilidad. En su proceso, Florencia participó en tratamientos y fue parte de un ensayo clínico en Boston, Estados Unidos, centrado en su mutación genética.

Finalmente, Florencia falleció en la ciudad de Rivera, Uruguay. La comunicación oficial expresó: "Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa. Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso".

El comunicado concluyó: "Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo".

En su última publicación, realizada hace apenas cinco meses, Florencia describió el diagnóstico como "el que cambió de un día para otro mi vida", y reflexionó sobre la incertidumbre y los desafíos que enfrentó, indicando: "Los días se inundaron de incertidumbre, donde la vida me llevó al límite. Días que se hicieron eternos, preguntas sin respuestas, miedos que surgieron y aún siguen apareciendo, fe que llegó a mi corazón y día a día se fortalece".

Además, Florencia compartió: "Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud".

Con una serie de imágenes que acompañaron su mensaje, la joven destacó la importancia de mantener pensamientos positivos y el poder de la mente en el proceso de sanación. "Hoy seguimos firmes, un día a la vez, dejando todo en manos de Dios y de la medicina. Tengo mucha fe y esperanza de que pronto llegará la victoria. Aprovechen cada minuto de la vida, cada momento compartido con los suyos, cada abrazo, beso, no se guarden nada. Amen, sientan, disfruten, vida solo hay una", cerró Florencia.