El inagotable legado de Messi: del fenómeno futbolístico, al ejemplo de vida

Entre 1974 y 2026, el fútbol argentino tuvo tres nombres capaces de trascender generaciones y convertirse en verdaderos fenómenos: Mario Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi.

Cada uno marcó una época y dejó su propia huella en la Selección argentina. Messi, tras anunciar su decisión de ponerle punto final a su etapa con la camiseta albiceleste, deja además una dimensión estadística difícil de igualar y un legado que excede ampliamente los números.

Kempes, campeón del mundo en 1978, fue uno de los primeros en despedir al capitán argentino con un mensaje cargado de emoción.

“Es un día muy difícil para todos los argentinos. Llevaste la camiseta argentina como nadie: el goleador histórico de la Selección, el jugador con más presencias en la historia. Lo que hiciste a los 39 años en este Mundial fue una grandeza”, dijo el exgoleador.

El “Matador” también destacó la conquista de Qatar 2022 y todo lo que Messi entregó durante su trayectoria con Argentina: “Gracias por el 2022 en Qatar, por cada gota de sudor, por darlo todo. Se van cerrando etapas, y esta, la tuya con la Selección, quedará como la más grande que dio el fútbol argentino”.

Y cerró con una frase que resume el vínculo entre los dos campeones del mundo: “De un campeón del mundo a otro, la Selección y toda Argentina estarán eternamente agradecidos”.

Una cima que Messi convirtió en permanencia

Para el psicólogo deportivo Claudio Vasalo, la dimensión de Messi no se explica solamente por su talento o sus extraordinarios registros.

“La cima usualmente es una punta, y él la hizo plana: siempre que lo hizo fue el mejor. Sus números son impresionantes”, analizó en Cadena 3.

En ese sentido, destacó la enorme distancia que Messi logró establecer respecto de sus principales perseguidores en la Selección. Según explicó, el rosarino tiene una permanencia muy superior, además de una diferencia de 60 partidos, 71 goles y 32 asistencias respecto del segundo en esos registros.

“Eso nos muestra que llegó a la cima para permanecer. Lo primero en su rendimiento es lo más visible; después, cómo lo hizo”, reflexionó el profesional.

Y allí aparece una de las claves de su legado: no solamente haber alcanzado la elite, sino haber conseguido mantenerse durante dos décadas en ella.

El legado que no aparece en las estadísticas

La historia de Messi también puede leerse desde un lugar diferente al de los récords. Miguel Clariá puso el foco justamente en aquello que no aparece en una planilla de estadísticas.

Messi fue un niño que debió afrontar dificultades físicas y un tratamiento con inyecciones para poder crecer. Después dejó Rosario para instalarse en Barcelona, lejos de su familia y en un país cuya lengua desconocía.

A partir de allí construyó una carrera basada también en la disciplina, el esfuerzo, la resiliencia y la conducta.

La reflexión del conductor de Cadena 3 apunta a una pregunta que trasciende al fútbol: si la sociedad admira esos valores cuando los encarna una figura extraordinaria como Messi, ¿por qué muchas veces no los reconoce en las personas que tiene todos los días al lado?

El legado del capitán argentino, entonces, no estaría solamente en sus goles, sus títulos o sus récords. También en la manera en que atravesó las dificultades y sostuvo durante años una conducta acorde con la exigencia de ser uno de los mejores deportistas de la historia.

Un ídolo sin manchas

El periodista de Cadena 3 Mauricio Coccolo también puso el acento en esa dimensión humana del rosarino.

“Messi demostró que se puede ser un fenómeno, un gran ídolo, limpio, sin tener una manchita”, sostuvo.

Después de más de 20 años desde su debut con la Selección mayor, Messi deja una camiseta que vistió como nadie. 125 goles, 207 partidos, títulos mundiales y continentales y una colección de récords forman parte de su legado.

Pero quizás la marca más profunda sea otra: haber demostrado que se puede llegar a la cima, permanecer allí durante años y convertirse en un fenómeno mundial sin dejar de ser, al mismo tiempo, un ejemplo de esfuerzo, disciplina y perseverancia.

Kempes, Maradona y Messi. Tres nombres que explican buena parte de la historia del fútbol argentino. El último capítulo de la era Messi ya empezó a escribirse.

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