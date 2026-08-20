Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado, con una temperatura de 10°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 44% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 0 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.

El clima hoy jueves 20 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 26°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que el cielo permanecerá despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será óptima. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de un día soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 18°, con nubes cubriendo el cielo. El domingo 23 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 24 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 25 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con algunas nubes en el cielo.