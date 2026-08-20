Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 20 de agosto
Este jueves 20 de agosto, Córdoba tendrá una temperatura mínima de 6° y una máxima de 26°. El cielo estará despejado y se espera una jornada agradable con buena visibilidad.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el jueves 20 de agosto
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.
Ahora
Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo despejado, con una temperatura de 10°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 44% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 0 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1021 hPa.
El clima hoy jueves 20 de agosto
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 26°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que el cielo permanecerá despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, y la visibilidad será óptima. No se anticipan lluvias, lo que permitirá que los cordobeses disfruten de un día soleado.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 21 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 17°, con cielo despejado. El sábado 22 de agosto, la mínima será de 7° y la máxima de 18°, con nubes cubriendo el cielo. El domingo 23 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes 24 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 20°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 25 de agosto, la mínima será de 10° y la máxima de 22°, con algunas nubes en el cielo.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera para hoy?
Se espera un día soleado con una temperatura mínima de 6° y máxima de 26°.
¿Cómo están las condiciones actuales?
El cielo está despejado, con una temperatura de 10° y una sensación térmica de 9°.
¿Hay alertas meteorológicas?
No hay alertas vigentes para la provincia de Córdoba.
¿Qué se anticipa para los próximos días?
Se prevén temperaturas entre 7° y 26° con variaciones en el cielo, desde despejado hasta nublado.
¿Cuál es la visibilidad actual?
La visibilidad es de 10000 metros, lo que permite una buena observación del entorno.