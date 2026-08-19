FOTO: Ciclogénesis en Argentina: lluvias de hasta 70 mm, fuertes ráfagas y llegada de aire polar.

El ingreso de un nuevo sistema meteorológico provocará durante los próximos días un marcado contraste de condiciones en distintas regiones de Argentina. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ciclogénesis favorecerá la formación de lluvias y tormentas en el Litoral y el noreste del país, mientras que el avance de aire frío provocará un descenso de las temperaturas.

El fenómeno comenzó a intensificarse este miércoles y se extenderá hasta la noche del jueves. El área con mayores probabilidades de precipitaciones comprende sectores del noreste argentino y se extiende desde el este de Salta hasta Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Corrientes.

En algunos sectores de Entre Ríos y Corrientes se prevén acumulados de entre 40 y 70 milímetros, mientras que también podrían registrarse ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora.

El SMN también mantiene bajo vigilancia otras zonas del país por lluvias y viento, además de advertencias vinculadas con las bajas temperaturas.

Cómo seguirá el tiempo en las zonas afectadas

La ciclogénesis se produce por la evolución de un sistema frontal que genera un centro de baja presión. Esta configuración puede potenciar las precipitaciones, tormentas y vientos durante su desplazamiento.

Las mayores precipitaciones se concentrarán sobre el Litoral y sectores del noreste argentino, especialmente durante este miércoles y el jueves.

El ingreso de aire frío detrás del sistema también generará un descenso térmico en buena parte del país, con temperaturas bajas durante las próximas jornadas.

Tiempo estable y fresco en Buenos Aires

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, en cambio, las condiciones tenderán a mejorar durante este miércoles, con la aparición de períodos de sol después de varias jornadas con nubosidad y temperaturas bajas.

Se espera una jornada con temperaturas de entre 6 y 15 grados, mientras que el jueves será algo más templado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 17.

El viernes volverá a sentirse el descenso térmico, con registros previstos entre los 7 y los 12 grados y cielo parcialmente nublado.

Para el fin de semana se espera tiempo estable, aunque con ambiente fresco. El sábado 22 las temperaturas oscilarían entre 4 y 12 grados, mientras que el domingo 23 se ubicarían entre 4 y 13 grados.

En principio, no se esperan lluvias durante el fin de semana en el AMBA y predominarían los períodos de cielo parcialmente nublado.

El avance del aire frío

El nuevo ingreso de aire frío será otro de los protagonistas del escenario meteorológico de los próximos días. El descenso térmico alcanzará a buena parte del territorio nacional y se combinará con las precipitaciones en las regiones donde avance el sistema de baja presión.

El SMN mantiene actualizados sus avisos y alertas ante la posibilidad de lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas extremas en diferentes sectores del país.