Dan + Shay lanzan "Young", un álbum que aborda la pérdida y la vulnerabilidad emocional

FOTO: Tras perder a un amigo y escribir "Say So", Dan + Shay vuelven con la autobiográfica "Young"

NUEVA YORK (AP) — El nuevo sencillo del dúo Dan + Shay, titulado "Young", marca un cambio significativo en su estilo, alejándose de las típicas canciones de boda que han caracterizado su carrera en la música country. Este tema es parte de su próximo álbum, también llamado "Young".

___ NOTA DEL EDITOR — Esta historia incluye una conversación sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988. También hay un chat en línea en 988lifeline.org ___

El sencillo "Say So" es un homenaje a Ben Vaughn, el mentor de Dan Smyers y Shay Mooney, quien se quitó la vida un año antes. La canción, que aborda la prevención del suicidio, presenta un mensaje esperanzador en su estribillo: "If you’re going through hell, you’re not alone ... Si necesitas a alguien, dilo".

En una entrevista con The Associated Press, Smyers expresó sus dudas iniciales sobre si deberían abordar un tema tan delicado. Sin embargo, durante las sesiones de grabación, el proceso se volvió inevitable. "Solo estábamos compartiendo historias sobre nuestro amigo. Y simplemente salió de nosotros", comentó.

La creación de "Say So" fue un proceso terapéutico para el dúo, quienes sintieron que debían honrar a su amigo y a la comunidad que él significó tanto. El día que comenzaron a trabajar en la canción coincidió con lo que habría sido el 50.º cumpleaños de Vaughn, lo que consideraron una señal de que su música podría tener un impacto positivo.

"Say So" no solo es el tema más intenso del álbum, sino que también establece el tono para el resto de "Young", que incluye diez canciones autobiográficas que reflejan sus vidas actuales y una nueva vulnerabilidad emocional. Mooney lo describe como "algo que da mucha vida".

El corazón de "Young"

El álbum se abre con el tema homónimo, "Young", que Smyers describe como "un mensaje de tu yo futuro a tu yo presente y pasado, sobre el paso del tiempo y apreciar el momento".

Este trabajo también toca la dificultad de los hombres para expresar sus emociones. Smyers admitió que él mismo ha luchado con esto y que derribar esos muros ha cambiado su vida. "Esa canción habla de envejecer como hombre", explicó.

Las canciones que componen "Young" son el resultado de un proceso de escritura cuidadoso y reflexivo, que incluyó desechar material que no encajaba con la dirección emocional del álbum. "Nos movemos en un espacio muy distinto dentro de la música country", afirmó Smyers.

El álbum también incluye temas como "Her, The Kids and Jesus", que reflejan su vida actual. Mooney considera que hay una canción para cada persona y situación, esperando que los oyentes encuentren consuelo en su música.