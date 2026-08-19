Fórmula 1: Fórmula 1: Sainz Jr. y Albon están confirmados por Williams para el año próximo

Un día después de que Williams F1 Team anunciara la extensión del contrato de Alex Albon, Carlos Sainz Jr. también ha firmado un nuevo contrato con el equipo, cuyo alcance se notificó como 'plurianual' si precisar los términos. De esta manera, dos de la butacas que mantenían su incógnita para la temporada 2027, quedan confirmadas y salen del 'mercado'.

También, Albon consideró sus opciones, pero el mercado se estancó. Por ello, ni él ni su equipo de 'management' encontraron una alternativa claramente superior a la que ya tenían. El tailandés, al menos sabe con qué recursos se cuenta en Williams. Los ha visto recuperarse de momentos difíciles y también ha presenciado rachas de buen rendimiento. Se lleva muy bien con el equipo, y ellos, a su vez, se llevan muy bien con él. Teniendo todo esto en cuenta, se activaron las cláusulas de su contrato que le permiten extender su estancia con Williams hasta 2027.

Sainz Jr. -aquí, con Vowles- cree en la recuperación de Williams y renovó un contrato por varios años con la escuadra inglesa

La temporada 2026 ha sido más complicada hasta ahora para el equipo, pero el equipo busca recuperarse de sus dificultades y avanzar hacia su objetivo de competir en la parte delantera de la grilla de F1.

En el anuncio de su continuidad de ayer, Albon comentó que el equipo "necesitaba atravesar este momento difícil para acelerar algunos de los planes ambiciosos para solucionar problemas fundamentales del coche que nos han afectado durante años".

Respecto de los anuncios de hoy: "Estoy encantado de anunciar mi continuidad con la familia del equipo Atlassian Williams F1", declaró Sainz. "Creo firmemente en las personas que conforman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el arduo trabajo que se realizan entre bastidores. Tenemos lo necesario para darle la vuelta a la situación juntos. Estoy tan comprometido como el primer día para ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear más recuerdos con el equipo", señaló el madrileño cuyo nombre fue uno de los más asiduos en los comentarios sobre posibles pases, durante el receso de verano de la categoría.

El tailandés Albon analizó sus opciones con el grupo que lo maneja, pero decidió activar la cláusula de renovación por un año con su equipo actual

Williams, naturalmente, estaba muy interesado en retener a Albon. El jefe James Vowles lo considera uno de los mejores pilotos de la parrilla y ha visto de primera mano cómo saca el máximo provecho de un coche cuando rinde bien y cómo da lo mejor de sí cuando no.

En relación con el anuncio de la presente jornada, el jefe de Williams, Vowles añadió: "Desde que se unió al equipo, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido extremadamente valiosos para este proyecto, trabajando día tras día con sus ingenieros para optimizar cada milisegundo".

Williams se encuentra hoy en el puesto 9° del Campeonato de Constructores; mientras que en el de Pilotos, Sainz es 15° con 6 puntos y Albon 16° con 5.

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