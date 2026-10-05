Argentina presentó candidatura junto a Uruguay, Brasil y Chile para el Mundial 2035 de Rugby

La Unión Argentina de Rugby (UAR), en conjunto con Uruguay, Chile y Brasil, ha formalizado ante World Rugby la documentación necesaria para su candidatura regional como sede del Mundial de Rugby 2035.

Según se informa en un comunicado de la UAR, se espera que el anuncio sobre las sedes del torneo se realice en noviembre de 2027. El proceso de selección implica la presentación de documentación, visitas a las sedes propuestas y la revelación de las sedes preferidas en mayo de 2027, siendo el Consejo de World Rugby el encargado de tomar la decisión final.

En la propuesta, se establece que, si se elige a la región como sede del evento, los cuatro países albergarán partidos del Mundial. La región, que cuenta con una población combinada de 283 millones, destaca por sus economías en crecimiento, diversidad de paisajes y experiencia en la organización de eventos internacionales, incluyendo competiciones de rugby, mundiales deportivos y Juegos Olímpicos.

Los estadios que se consideran para el Mundial incluyen: el Monumental y el José Amalfitani en Buenos Aires, el Estadio Único Diego Armando Maradona en La Plata, el Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el Estadio Padre Martearena en Salta, el Malvinas Argentinas de Mendoza, y el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario. En Brasil, se postula el Estadio Maracaná, en Chile el Estadio Nacional, y en Uruguay el Estadio Centenario.

Félix Páez Molina, presidente de la UAR, destacó que esta candidatura es un paso significativo para el rugby argentino y la región. "Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo nuestra pasión por este deporte y nuestra capacidad para organizar grandes eventos", afirmó.

Por su parte, Marcello Calandra, presidente de Sudamérica Rugby, expresó su confianza en la candidatura: "Hemos hecho todo lo necesario para convencer a World Rugby de las ventajas que ofrecemos como sede". Además, subrayó el apoyo de los gobiernos nacionales y de las comunidades de rugby de los cuatro países, afirmando que recibir un Mundial en la región es una deuda pendiente.