Un choque entre un colectivo, un camión y un auto dejó varios heridos en la ruta E-55
Todo sucedió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 11, a la altura del barrio Cante Sur de La Calera. Los afectados están fuera de peligro.
06/10/2026 | 10:46Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedaron el colectivo, el camión y el auto tras el choque. (Foto: Policía/Gonzalo Carrasquera)
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Audio. Un choque entre un colectivo, un camión y un auto dejó varios heridos en la ruta E-55
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Varias personas resultaron heridas este martes por la mañana en un choque entre un colectivo interurbano, un camión con acoplado y un Fiat Cronos en el kilómetro 11 de la ruta E-55, a la altura del barrio Cante Sur, en La Calera.
La Policía acudió al lugar a las 8.10. Según la información preliminar, el colectivo habría impactado contra el automóvil, aunque las circunstancias del siniestro y la participación del camión aún son materia de investigación.
El conductor del Fiat Cronos, de 59 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Arturo Illia.
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FOTO: Así quedaron el colectivo, el camión y el auto tras el choque. (Foto: Policía/Gonzalo Carrasquera)
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El servicio de emergencias también asistió al chofer del colectivo, de 27 años, y a siete pasajeros. Uno de ellos fue derivado a un centro de salud con politraumatismos.
Por su parte, el conductor del camión, de 49 años, no sufrió lesiones, según informó la Policía de Córdoba.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió el martes por la mañana?
Varias personas resultaron heridas en un choque entre un colectivo interurbano, un camión y un Fiat Cronos.
¿Quiénes estuvieron involucrados en el accidente?
El accidente involucró a un colectivo interurbano, un camión con acoplado y un Fiat Cronos, además de sus respectivos conductores y pasajeros.
¿Cuándo sucedió el accidente?
El accidente ocurrió el martes por la mañana, y la Policía llegó al lugar a las 8.10.
¿Dónde tuvo lugar el accidente?
El accidente tuvo lugar en el kilómetro 11 de la ruta E-55, a la altura del barrio Cante Sur, en Córdoba.
¿Cómo se encuentran los heridos?
El conductor del Fiat Cronos sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Arturo Illia; otros pasajeros también recibieron atención médica, mientras que el conductor del camión no sufrió lesiones.