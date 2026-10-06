Un choque entre un colectivo, un camión y un auto dejó varios heridos en la ruta E-55

FOTO: Así quedaron el colectivo, el camión y el auto tras el choque. (Foto: Policía/Gonzalo Carrasquera)

Varias personas resultaron heridas este martes por la mañana en un choque entre un colectivo interurbano, un camión con acoplado y un Fiat Cronos en el kilómetro 11 de la ruta E-55, a la altura del barrio Cante Sur, en La Calera.

La Policía acudió al lugar a las 8.10. Según la información preliminar, el colectivo habría impactado contra el automóvil, aunque las circunstancias del siniestro y la participación del camión aún son materia de investigación.

El conductor del Fiat Cronos, de 59 años, sufrió politraumatismos y fue trasladado al Hospital Arturo Illia.

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FOTO: Así quedaron el colectivo, el camión y el auto tras el choque. (Foto: Policía/Gonzalo Carrasquera)

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El servicio de emergencias también asistió al chofer del colectivo, de 27 años, y a siete pasajeros. Uno de ellos fue derivado a un centro de salud con politraumatismos.

Por su parte, el conductor del camión, de 49 años, no sufrió lesiones, según informó la Policía de Córdoba.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.